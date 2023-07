Sõja 500. päev: Venemaa ründas Ukrainat taas droonidega

Oluline 8. juulil kell 22.26:

- Venemaa ründas Ukrainat Shahed droonidega;

- Hispaania ei soovi, et USA annaks Ukrainale kobarlahingumoona;

- Venemaa Vabaduse Leegion plaanib järjekordset rünnakut;

- Azovstali kaitsnud komandöri naasid koos Zelenskiga Türgist Ukrainasse;

- Ukraina kindralstaap: Vene väed üritavad edeneda Donetski ja Luhanski oblastis;

- Ukraina luure: Vene väed jätkavad Zaporižžja jaama mineerimist;

- Portugal toetab Ukraina NATO liikmeks saamist;

- Ukraina relvajõud hoiatasid ballistiliste rakettide rünnakute eest;

- Kuberner: Venemaa piirilinna Belgorodi oblastis pommitati;

- Lõmanis hukkus Vene pommitamise tõttu kaheksa inimest;

- Zalužnõi külastas Hortõtsia ja Tavria rühmituste vägesid;

- Erdogan: Ukraina väärib NATO liikmesust;

- Pentagon teatas 800 miljoni dollari suurusest abipaketist Ukrainale;

- Ukraina ja Tšehhi tugevdavad kaitsetööstuse koostööd;

- Suurbritannia kaitseministeerium: venelaste võime anda lööke Ukraina suurtükiväe pihta on piiratud;

- Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 630 sõdurit;

- Zelenski külastas sõja 500. päeval Maosaart

Venemaa ründas Ukrainat Shahed droonidega

Reede õhtul ründas Venemaa Ukrainat taas kasutades Iraani Shahedi ründedroone, teatas Ukraina relvajõudude peastaap.

Lisaks korraldas Venemaa raketirünnaku ühele Zaporižžjas asuvale infrastruktuuriobjektile.

Samuti teatati õhurünnakutest ja raketirünnakutest Ukraina vägede positsioonidele ja erinevatele asulatele.

Vene väed tulistasid reedel Sumõ oblastis kümmet asulat, tulistades erinevat tüüpi relvadest üle 111 korda, teatas Sumõ oblasti sõjaväeadministratsioon Telegramis, vahendas The Kyiv Independent.

Venemaa ründas ka mitut asulat Harkivi oblastis, teatas Harkivi oblasti kuberner.

Ukraina relvajõud kirjutasid sotsiaalmeedias, et Ukraina õhujõud andsid reedel vastase vägede pihta seitse õhulööki. Neli korda tulistati Venemaa õhutõrjesüsteeme ning ühe korra Venemaa komandopunkti. Ukraina suurtükivägi tabas ukrainlaste sõnul kahte Venemaa komandopunkti, ühte laskemoonaladu, kaheksat suurtükki, kahte õhutõrjesüsteemi ja kahte elektroonilist sõjapidamiskeskust.

Ukraina kindralstaap: Vene väed üritavad edeneda Donetski ja Luhanski oblastis

Vene väed ründasid viiel suunal Donetski ja Luhanski oblastis, teatas Ukraina kindralstaap. Rünnakud toimusid Lõmani, Bahmuti, Avdiivka, Marinka ja Šahtarske suunal.

Väidetavalt on Vene väed keskendunud edenemisele Donetski oblastis.

Lõuna-Ukrainas on Vene väed üritamas pidurdada ukrainlaste edasiliikumist, ööpäeva jooksul pommitati 20 Zaporižzja ja Hersoni oblasti asulat.

Ukraina väed on ise rünnakul Melitopoli ja Berdjanski suunal, kasutades Vene vägede vastu õhulööke ja suurtükituld.

Azovstali kaitsnud komandöri naasid koos Zelenskiga Türgist Ukrainasse

Türgi visiidilt koju naasnud Ukraina president Volodõmõr Zelenski tõi endaga kaasa viis Ukraina endise Mariupoli garnisoni komandöri, kes pärast mullu toimunud vangide vahetust jäid Türki.

Kreml nimetas Türgi käitumist aga kokkuleppe rikkumiseks. Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ütles, et vangivahetuse leppe järgi pidid Azovi võitlejad jääma Türki kuni sõja lõpuni.

Azovi polgu komandörid juhtisid eelmisel aastal Mariupoli kaitsmist, kui Vene väed linna kolm kuud kestnud piiramise ajal hävitasid.

Azovstali terasetehase punkrites vastu pidanud Ukraina kaitsjad andsid alla eelmise aasta mais. Moskva vabastas osa neist eelmise aasta septembris Ankara vahendusel.

Venemaa Vabaduse Leegion plaanib järjekordset rünnakut

Venemaa Vabaduse Leegion kavatseb korraldada Venemaa territooriumile järjekordse rünnaku, et kasutada ära Wagneri poolt tekitatud segadus Venemaal, ütles intervjuus Observerile Putini vastase paramilitaarse grupi kõneisik.

"Järgmise kuu jooksul tuleb veel üks üllatus. See saab olema meie kolmas operatsioon. Ja peale seda tulevad neljas, viies. Meil on ambitsioonikad plaanid. Me tahame vabastada kogu oma territooriumi," lausus ta.

Leegion, millel on 200 liiget, korraldas mais ja juunis rünnakud ja võttis enda kontrolli alla Belgorodi linna ning vangistas 10 Vene sõdurit.

Portugal toetab Ukraina NATO liikmeks saamist

Portugal allkirjastas laupäeval ühise avalduse Ukrainaga, kus toetab viimase võtmist NATO liikmeks. Enne seda olid omavahel pidanud telefonivestluse Portugali peaminister Antonio Costa ja Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

Avalduses öeldakse, et Portugal "jätkab Ukraina toetamist tema teekonnal NATO liikmeks saamisel, kui aeg ja olukord selleks sobivad on".

Hispaania ei soovi, et USA annaks Ukrainale kobarlahingumoona

USA ei peaks Ukrainale andma kobarlahingumoona, ütles Hispaania kaitseminister Margarita Robles päev pärast seda, kui USA teatas vastavast otsusest.

"Hispaania on kindlalt pühendunud Ukraina aitamisel, kuid sama kindlad oleme me ka selles, et teatud relvi ja pomme ei tohiks anda, olenemata olukorrast," lausus Robles.

"Ei kobarlahingumoonale, jah Ukraina seaduslikule kaitsmisele, mida ei peaks meie hinnangul tegema kobarlahingumoonaga," lisas ta.

Kobarlahingumoon on keelatud üle 100 riigis, kuid näiteks USA, Ukraina ja Venemaa ei vastava rahvusvahelise leppega liitunud.

Suurbritannia peaminister Rishi Sunak ütles laupäeval, et Suurbritannia on ja jääb kobaralahingumoona keelustava leppe liikmeks ning Suurbritannia ei kiida heaks kobarlahingumoona kasutamist.

Ukraina kaitseminister Oleksi Reznikov aga tervitas USA otsust ning ütles, et kobarlahingumoon aitab neid märkimisväärselt. Ta lisas, et kobarlahingumoona ei kasutata Venemaa territooriumil.

We welcome the decision of the US to provide Ukraine with the new liberation weapons that will significantly help us to de-occupy our territories while saving the lives of the Ukrainian soldiers.



Under Article 51 of the UN Charter Ukraine has a universal internationally… — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 7, 2023

Ukraina luure: Vene väed jätkavad Zaporižžja jaama mineerimist

Vene väed jätkavad Zapožžja tuumajaama mineerimist, teatas Ukraina sõjaväeluure, lisades, et praegu tuuakse tuumajaama alale miine ja lõhkeainet.

Kaugjuhitavaid miine paigaldatakse tehnilistesse ja masinaruumidesse.

Zaporižžja tuumajaam on Vene vägede poolt okupeeritud olnud mullu märtsist ning seda on kasutatud sõjalise baasina. Ukraina on viimastel nädalatel hoiatanud, et Vene väed võivad tuumajaamas korraldada terroristliku rünnaku.

Ukraina relvajõud hoiatasid ballistiliste rakettide rünnakute eest

Ukraina relvajõudude õhujõud teatasid ööl vastu laupäeva ballistiliste rakettide rünnaku ohust ning paljudes Ukraina idapiirkondades kuulutati välja õhuhoiatus.

Plahvatustest teatati Dnipropetrovski ja Donetski oblastis, kirjutab UNIAN.

Dnipropetrovski oblastis Krivoi Rihis töötas esialgsetel andmetel õhutõrje.

Lõmanis hukkus Vene pommitamise tõttu kaheksa inimest

Kohalike võimude teatel sai Venemaa pommitamise tõttu Lõmanis surma kuus ja vigastada viis tsiviilisikut, hiljem teatati kaheksast surnust ja 13 haavatasaanust.

Linna tabasid raketid kell 10 hommikul ning kannatada said ka maja ja kauplus.

Lõmani linn asub Donetski oblastis ning on oluline transpordisõlm. Ukraina väed vabastasid linna okupatsioonist oktooberis.

Kuberner: Venemaa piirilinna Belgorodi oblastis pommitati

Belgorodi oblasti kuberner Vjatšeslav Gladkov väitis, et Venemaa piirilinna Šebekinot pommitati laupäeva varahommikul.

Gladkov väitis, et Ukraina sõjavägi tulistas Šebekinot Gradi raketisüsteemidest. Ukraina pool pole seda veel kommenteerinud.

Gladkov kirjutas, et esialgsetel andmetel inimohvreid ei olnud. "Üks mürsk tabas keskturu territooriumi, millele järgnes tuli, põleb ka köögiviljabaas ja üks auto."

Zalužnõi külastas Hortõtsia ja Tavria rühmituste vägesid

Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Valerii Zalužnõi ja kindralstaabi ülem Serhii Šaptala külastasid Hortõtsja ja Tavria rühmituste vägesid, teatas Zalužnõi reedel sotsiaalmeedias.

Erdogan: Ukraina väärib NATO liikmesust

Türgi president Recep Tayyip Erdogan ütles reedel ühisel briifingul president Volodõmõr Zelenskiga, et Ukraina väärib NATO liikmeks olemist.

Samas kutsus Türgi president nii Ukrainat kui ka Venemaad pingutama läbirääkimiste nimel.

Pentagon teatas 800 miljoni dollari suurusest abipaketist Ukrainale

USA annab Ukrainale 800 miljoni dollari suuruse sõjalise abipaketi, mis sisaldab ka kassettlahingumoona, soomusmasinaid ja muud tüüpi laskemoona, ütles kaitsepoliitika aseminister Colin Kahl reedel.

Kahl märkis, et kuigi Ukraina vastupealetung on oodatust aeglasem, on vara veel mingeid järeldusi teha.

Ta ütles veel, et samas on Venemaal läinud oodatust paremini, kuid väljendas kindlust, et Ukraina teeb selles raskes olukorras kõik võimaliku.

"Praegu on liiga vara hinnata, kuidas vasturünnak ühes või teises suunas kulgeb, sest oleme keskpaiga alguses," sõnas Kahl.

Tema sõnul kompavad Ukraina sõjaväelased endiselt Venemaa kaitseliinide nõrkusi: "Ja tõeline proovikivi saab olema siis, kui nad need tuvastavad - kui kiiresti nad suudavad neid nõrkusi kasutada."

Ukraina ja Tšehhi tugevdavad kaitsetööstuse koostööd

Ukraina ja Tšehhi allkirjastasid reedel memorandumi koostöö kohta relvatootmises, sõjalises moderniseerimises ja muudes valdkondades, teatas Ukraina strateegilise tööstuse ministeerium, vahendas The Kyiv Independent.

Suurbritannia kaitseministeerium: venelaste võime anda lööke Ukraina suurtükiväe pihta on piiratud

Suurbritannia kaitseministeerium teatas oma igapäevases ülevaates, et Bahmut on viimase nädala jooksul olnud rinde kõige intensiivsemate lahingute koht.

"Ukraina väed on saavutanud pidevat edu nii Venemaa kontrolli all oleva Bahmuti põhja- kui ka lõunaosas. Suure tõenäosusega võitlevad Vene sõdurid kehva moraaliga, nende üksused on segunenud ja nende võime leida üles ja anda lööke Ukraina suurtükiväe pihta on piiratud," kirjutasid britid sotsiaalmeedias.

Suurbritannia kaitseministeeriumi hinnangul on Venemaa juhtkonnal poliitiliselt raske Bahmutis järeleandmisi teha. Linna hoidmine tähistab Venemaa jaoks sümboolset edu, olukorras, kus viimase aasta jooksul ei ole Venemaal lahinguväljal palju edusamme olnud.

Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 630 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas laupäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 233 440 (võrdlus eelmise päevaga + 630);

- tankid 4074 (+4);

- jalaväe lahingumasinad 7953 (+9);

- lennukid 315 (+0);

- kopterid 309 (+0);

- suurtükisüsteemid 4346 (+16);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 661 (+3)

- õhutõrjesüsteemid 410 (+2);

- operatiivtaktikalised droonid 3666 (+14);

- tiibraketid 1271 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 6914 (+16);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 619 (+7).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Zelenski külastas sõja 500. päeval Maosaart

Ukraina president Volodõmõr Zelenski külastas sõja 500. päeva puhul Ukraina jaoks sümboolse tähtsusega Maosaart, vahendas The Guardian.

"Täna oleme Maosaarel, mida okupandid kunagi ei valluta, nagu kogu Ukrainat, sest me oleme julgete riik. Ma tahan siit võidukohast tänada iga meie sõdurit nende 500 päeva eest," ütles Zelenski videosõnumis.

Venemaa sõjaväelased hõivasid Maosaare vahetult pärast sissetungi alustamist 2022. aasta 24. veebruaril.

Sellega seoses läks maailmas levima Maosaarel olnud Ukraina sõdurite ja seda rünnanud Venemaa sõdurite raadioside teel toimunud sõnavahetus, milles ukrainlased ütlesid nende allaandmist nõudnud venelastele "Russki vojennõi karabl, idi na***" (Vene sõjalaev, mine *****").

Ukraina sõdurid võeti vangi, kuid hiljem vahetati nad vene vangide vastu. Selle sõnavahetuse salvestus on levinud üle maailma ja olnud Ukraina vastupanu sümboliks.

Maosaare hõivamisel kasutatud Vene laev Moskva uppus Mustal merel aprillis pärast seda, kui Venemaa sõnul oli pardal toimunud plahvatus. Ukraina teatas, et tabas sõjalaeva rakettidega. Ukraina väed vallutasid Maosaare tagasi eelmise aasta juunis.