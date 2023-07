Venemaa ründas Ukrainat taas droonidega

Oluline 8. juulil kell 10.57

- Venemaa ründas Ukrainat Shahed droonidega;

- Ukraina relvajõud hoiatasid ballistiliste rakettide rünnakute eest;

- Kuberner: Venemaa piirilinna Belgorodi oblastis pommitati;

- Zalužnõi külastas Hortõtsia ja Tavria rühmituste vägesid;

- Erdogan: Ukraina väärib NATO liikmesust;

- Pentagon teatas 800 miljoni dollari suurusest abipaketist Ukrainale;

- Ukraina ja Tšehhi tugevdavad kaitsetööstuse koostööd;

- Suurbritannia kaitseministeerium: venelaste võime anda lööke Ukraina suurtükiväe pihta on piiratud;

- Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 630 sõdurit;

- Zelenski külastas sõja 500. päeval Maosaart

Venemaa ründas Ukrainat Shahed droonidega

Reede õhtul ründas Venemaa Ukrainat taas kasutades Iraani Shahedi ründedroone, teatas Ukraina relvajõudude peastaap.

Lisaks korraldas Venemaa raketirünnaku ühele Zaporižžjas asuvale infrastruktuuriobjektile.

Samuti teatati õhurünnakutest ja raketirünnakutest Ukraina vägede positsioonidele ja erinevatele asulatele.

Vene väed tulistasid reedel Sumõ oblastis kümmet asulat, tulistades erinevat tüüpi relvadest üle 111 korda, teatas Sumõ oblasti sõjaväeadministratsioon Telegramis, vahendas The Kyiv Independent.

Ukraina relvajõud kirjutasid sotsiaalmeedias, et Ukraina õhujõud andsid reedel vastase vägede pihta seitse õhulööki. Neli korda tulistati Venemaa õhutõrjesüsteeme ning ühe korra Venemaa komandopunkti. Ukraina suurtükivägi tabas ukrainlaste sõnul kahte Venemaa komandopunkti, ühte laskemoonaladu, kaheksat suurtükki, kahte õhutõrjesüsteemi ja kahte elektroonilist sõjapidamiskeskust.

Ukraina relvajõud hoiatasid ballistiliste rakettide rünnakute eest

Ukraina relvajõudude õhujõud teatasid ööl vastu laupäeva ballistiliste rakettide rünnaku ohust ning paljudes Ukraina idapiirkondades kuulutati välja õhuhoiatus.

Plahvatustest teatati Dnipropetrovski ja Donetski oblastis, kirjutab UNIAN.

Dnipropetrovski oblastis Krivoi Rihis töötas esialgsetel andmetel õhutõrje.

Kuberner: Venemaa piirilinna Belgorodi oblastis pommitati

Belgorodi oblasti kuberner Vjatšeslav Gladkov väitis, et Venemaa piirilinna Šebekinot pommitati laupäeva varahommikul.

Gladkov väitis, et Ukraina sõjavägi tulistas Šebekinot Gradi raketisüsteemidest. Ukraina pool pole seda veel kommenteerinud.

Gladkov kirjutas, et esialgsetel andmetel inimohvreid ei olnud. "Üks mürsk tabas keskturu territooriumi, millele järgnes tuli, põleb ka köögiviljabaas ja üks auto."

Zalužnõi külastas Hortõtsia ja Tavria rühmituste vägesid

Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Valerii Zalužnõi ja kindralstaabi ülem Serhii Šaptala külastasid Hortõtsja ja Tavria rühmituste vägesid, teatas Zalužnõi reedel sotsiaalmeedias.

Erdogan: Ukraina väärib NATO liikmesust

Türgi president Recep Tayyip Erdogan ütles reedel ühisel briifingul president Volodõmõr Zelenskiga, et Ukraina väärib NATO liikmeks olemist.

Samas kutsus Türgi president nii Ukrainat kui ka Venemaad pingutama läbirääkimiste nimel.

Pentagon teatas 800 miljoni dollari suurusest abipaketist Ukrainale

USA annab Ukrainale 800 miljoni dollari suuruse sõjalise abipaketi, mis sisaldab ka kassettlahingumoona, soomusmasinaid ja muud tüüpi laskemoona, ütles kaitsepoliitika aseminister Colin Kahl reedel.

Kahl märkis, et kuigi Ukraina vastupealetung on oodatust aeglasem, on vara veel mingeid järeldusi teha.

Ta ütles veel, et samas on Venemaal läinud oodatust paremini, kuid väljendas kindlust, et Ukraina teeb selles raskes olukorras kõik võimaliku.

"Praegu on liiga vara hinnata, kuidas vasturünnak ühes või teises suunas kulgeb, sest oleme keskpaiga alguses," sõnas Kahl.

Tema sõnul kompavad Ukraina sõjaväelased endiselt Venemaa kaitseliinide nõrkusi: "Ja tõeline proovikivi saab olema siis, kui nad need tuvastavad - kui kiiresti nad suudavad neid nõrkusi kasutada."

Ukraina ja Tšehhi tugevdavad kaitsetööstuse koostööd

Ukraina ja Tšehhi allkirjastasid reedel memorandumi koostöö kohta relvatootmises, sõjalises moderniseerimises ja muudes valdkondades, teatas Ukraina strateegilise tööstuse ministeerium, vahendas The Kyiv Independent.

Suurbritannia kaitseministeerium: venelaste võime anda lööke Ukraina suurtükiväe pihta on piiratud

Suurbritannia kaitseministeerium teatas oma igapäevases ülevaates, et Bahmut on viimase nädala jooksul olnud rinde kõige intensiivsemate lahingute koht.

"Ukraina väed on saavutanud pidevat edu nii Venemaa kontrolli all oleva Bahmuti põhja- kui ka lõunaosas. Suure tõenäosusega võitlevad Vene sõdurid kehva moraaliga, nende üksused on segunenud ja nende võime leida üles ja anda lööke Ukraina suurtükiväe pihta on piiratud," kirjutasid britid sotsiaalmeedias.

Suurbritannia kaitseministeeriumi hinnangul on Venemaa juhtkonnal poliitiliselt raske Bahmutis järeleandmisi teha. Linna hoidmine tähistab Venemaa jaoks sümboolset edu, olukorras, kus viimase aasta jooksul ei ole Venemaal lahinguväljal palju edusamme olnud.

Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 630 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas laupäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 233 440 (võrdlus eelmise päevaga + 630);

- tankid 4074 (+4);

- jalaväe lahingumasinad 7953 (+9);

- lennukid 315 (+0);

- kopterid 309 (+0);

- suurtükisüsteemid 4346 (+16);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 661 (+3)

- õhutõrjesüsteemid 410 (+2);

- operatiivtaktikalised droonid 3666 (+14);

- tiibraketid 1271 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 6914 (+16);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 619 (+7).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Zelenski külastas sõja 500. päeval Maosaart

Ukraina president Volodõmõr Zelenski külastas sõja 500. päeva puhul Ukraina jaoks sümboolse tähtsusega Maosaart, vahendas The Guardian.

"Täna oleme Maosaarel, mida okupandid kunagi ei valluta, nagu kogu Ukrainat, sest me oleme julgete riik. Ma tahan siit võidukohast tänada iga meie sõdurit nende 500 päeva eest," ütles Zelenski videosõnumis.

Venemaa sõjaväelased hõivasid Maosaare vahetult pärast sissetungi alustamist 2022. aasta 24. veebruaril.

Sellega seoses läks maailmas levima Maosaarel olnud Ukraina sõdurite ja seda rünnanud Venemaa sõdurite raadioside teel toimunud sõnavahetus, milles ukrainlased ütlesid nende allaandmist nõudnud venelastele "Russki vojennõi karabl, idi na***" (Vene sõjalaev, mine *****").

Ukraina sõdurid võeti vangi, kuid hiljem vahetati nad vene vangide vastu. Selle sõnavahetuse salvestus on levinud üle maailma ja olnud Ukraina vastupanu sümboliks.

Maosaare hõivamisel kasutatud Vene laev Moskva uppus Mustal merel aprillis pärast seda, kui Venemaa sõnul oli pardal toimunud plahvatus. Ukraina teatas, et tabas sõjalaeva rakettidega. Ukraina väed vallutasid Maosaare tagasi eelmise aasta juunis.