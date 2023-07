Eestimaise köögivilja hinnad on tänavu järsult tõusnud

Eestimaiste aiasaaduste hinnad kasvavad ja seda on mõjutanud nii ilm kui ka sisendhindade kasv. Eesti Konjunktuuriinstituudi andmeil on eelmise aastaga võrreldes kasvanud kodumaise maasika hind peaaegu kaks korda, tomat on läinud kolmandiku võrra kallimaks.

Aasta põllumees 2022, ettevõtte Kadarbiku Köögivili juht Veiko Pak ütles, et kuna tootmist mõjutavad kulude suurenemine ja ilmastik, siis pole käesolev aasta kerge olnud.

"Me oleme ikka koostöös ilmastikuga, kevad oli meil selle koha pealt raske, oli palju öökülma-öid, aga õnneks ikkagi kapsas ja porgand siin pidasid vastu ja tundub, et praeguses seisus me väga palju ei kannatanud. Aga järgmine etapp oli siis suur kuiv, poolteist kuud," rääkis Pak.

Konjunktuuriinstituudi andmeil pole sel aastal ainsana tõusnud varajase porgandi hind. Mee hinnatõus jääb ühe protsendi juurde.

"Tegelikult tõusu poolel me näeme ikkagi palju uhkemaid numbreid. Näiteks eestimaine maasikas - selle kilohind on kasvanud möödunud aasta sama perioodiga võrreldes 94 protsendi võrra. Samuti on suurte tõusjate seas ka või, hinnatõusjate seas on ka eestimaise päritoluga tomat, mille hind on tõusnud üle 30 protsendi," rääkis Eesti Konjunktuuriinstituudi juht Peeter Raudsepp.

Tallinna Keskturul müüb Põlvamaa tomateid Tiina Kramp. Kuigi tema tomatite hind on Poola omadest poole kallim, siis konkurentsi välismaiste tomatimüüjatega ta ei taju: "Ei üldse, ei absoluutselt. Meil on omad kliendid juba, kes teavad, et see on õige värk, õige toodang."

Eesti Konjunktuuriinstituut toob välja, et eestimaine toit ongi kallim.

"Kindlasti on eestimaise toote puhul tegemist sellega, et tarbija hindab seda kõrgemalt, nõudlus selle järele on suurem ja teisest küljest kindlasti on ka selle eestimaise toodangu puhul tootmiskulud kallimad," ütles Raudsepp.

"Kuigi see aasta ütleme nüüd, et elekter ja kütus on languses olnud, aga teenused, mida siin võtame, siis nende hinnad, ütleme tunnihinnad on kõik tõusnud, materjali hinnad, väetise hinnad, et sisendid on ikkagi tõusnud ja see teeb elu kallimaks ja ka palgasurve," rääkis Pak.

Kadarbiku Köögivili on eelmise aastaga võrreldes palkasid tõstnud kuni 15%. Kodumaise toidu hind konjunktuuriinstituudi hinnangul ei lange, sest põllumajandussaak on sellel aastal väiksem.