Ukraina võimud teatasid, et Vene väed ründasid pühapäeva hilisõhtul taas Harkivit. Venemaa poolt okupeeritud Krimmi kuberner esmaspäeva varahommikul, et võimud peatasid hädaolukorra tõttu liikluse Kertši sillal.

Oluline 17. juulil kell 7.46:

- Venemaa pommitas taas Harkivit;

- Sullivan: viljalepingu lõpetamine maksab Venemaale diplomaatiliselt kätte;

- Kiiev: Ukraina väed teevad Berdjanski ja Bahmuti suunal edusamme;

Venemaa peatas liikluse Kertši sillal

Venemaa poolt okupeeritud Krimmi kuberner esmaspäeva varahommikul, et võimud peatasid hädaolukorra tõttu liikluse Kertši sillal.

Ukraina meedia teatas, et silla juures oli kuulda plahvatusi, vahendas Reuters.

Venemaa meediakanalid teatasid, et toimus kaks plahvatust. Kaks inimest sai surma, üks vigastada. The Kyiv Independentil ei õnnestunud Vene väiteid kontrollida.

Venemaa pommitas taas Harkivit

Ukraina võimud teatasid, et Vene väed ründasid pühapäeva hilisõhtul taas Harkivit.

Väljaande Ukrainska Pravda teatel käivitusid Harkivis taas õhuhäiresireenid. Keegi Venemaa rünnaku tõttu surma ega vigastada ei saanud.

Vene väed ründasid ka ööl vastu pühapäeva Harkivit. Harkivi oblasti sõjalise administratsiooni juht Oleh Sinehubov teatas, et Vene väed ründasid ööl vastu pühapäeva Harkivit nelja S-300 raketiga, keegi viga ei saanud.

Sullivan: viljalepingu lõpetamine maksab Venemaale diplomaatiliselt kätte

Viljalepingu lõpetamine maksab Venemaale diplomaatiliselt kätte, sõnas pühapäeval Ühendriikide riikliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan intervjuus meediakanalile CBS News

"Ma ei oska ennustada, mida Vladimir Putin ette võtab. Viimastel kuudel on ta kõikunud selle initsiatiiviga igas suunas," rääkis Sullivan.

Sullivani sõnul on Venemaal võimalus teraviljaalgatusest taanduda ja ka selles osalemist jätkata.

"Kui Venemaa sellest väljub, siis vaatab muu maailm seda ja ütleb, et Venemaa on pööranud selja tõsiasjale, et tänu leppele saavad Aafrika, Ladina-Ameerika ja Aasia riigid vajaliku toidu taskukohase hinnaga. Ja ma arvan, et tulevikus läheb see Venemaale diplomaatiliselt kalliks maksma. Nii et see on valik, mille Vladimir Putin peab tegema. Oleme valmis igaks stsenaariumiks ja teeme selles osas ukrainlastega tihedat koostööd," ütles Sullivan.

Viimane Musta mere teraviljalepingu alusel seilanud laev lahkus pühapäeva hommikul Odessa sadamast, vahendas Briti rahvusringhääling BBC veebisaidi MarineTraffic andmeid.

Laev väljus Odessast Istanbuli kell kaheksa hommikul. ÜRO andmete põhjal on selle lõplik sihtriik tõenäoliselt Holland.

Tänu Musta mere teraviljaleppele on Ukraina saanud vilja eksportida kolmest sadamast.

Venemaa on ähvardanud lepingut mitte uuendada, kuna leiab, et tema nõudmised enda toiduainete ekspordi soodustamiseks ei ole täidetud. Lepingu pikendamise tähtaeg on esmaspäev.

Kiiev: Ukraina väed teevad Berdjanski ja Bahmuti suunal edusamme

Ukraina kaitseväe Tauria suuna esindaja Valerõ Šeršen teatas pühapäeval, et riigi väed on Zaporižžja oblastis Berdjanski suunas edasi liikunud ühe kilomeetri võrra. Ukraina väed viivad läbi vastupealetungi ka Melitopoli suunal. Seal pole olukord muutunud.

Asekaitseminister Hanna Maljar teatas, et ägedad lahingud toimuvad ka idarindel. Maljari sõnul on rindejoon seal pidevalt muutlik, vahendas The Kyiv Independent.