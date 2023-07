Oluline 19. juulil kell 5.55:

- Venemaa ründas öösel taas Odessat;

- Maljar: Ukraina sai Kupjanski suunal initsiatiivi tagasi;

- Saakašvili: Putin kavandas sissetungi Ukrainasse juba 2004. aastal;

- Kiiev: Vene droonid sisaldavad läänest pärit komponente.

Venemaa ründas öösel taas Odessat

Venemaa korraldas ööl vastu kolmapäeva taas rünnaku Odessale. Ukrainska Pravda teatel oli linnas kuulda plahvatusi.

Kuberner Oleh Kiper nimetas Venemaa õhurünnakut massiivseks. Ukraina meedia teatel ründas Venemaa Odessat rakettide ja droonidega.

Ööl vastu kolmapäeva anti õhuhäire anti enam kui kümnes Ukraina oblastis.

Venemaa ründas Odessat ka teisipäeval. Ukraina teatel kahjustas siis Venemaa rünnak Odessa sadamataristut.

Odessas asuvad terminalid etendasid keskset rolli Ukraina teravilja eksporti võimaldanud leppes Moskva ja Kiievi vahel. Lepe aegus paar päeva tagasi, kui Venemaa keeldus seda pikendamast.

Maljar: Ukraina sai Kupjanski suunal initsiatiivi tagasi

Ukraina asekaitseminister Hanna Maljar teatas esmaspäeval, et Ukraina sai Kupjanski suunal initsiatiivi tagasi, vahendas The Kyiv Independent.

"Venemaa pealetung Lõmani ning Kupjanski suunal pole olnud edukas," ütles Maljar.

Ukraina relvajõudude Ida väerühma pressiesindaja Serhi Tšerevatõi teatas juba esmaspäeval, et Venemaa on Kupjanski piirkonda koondanud ligi 100 000 sõdurit, 900 tanki, 555 suurtükisüsteemi ja 370 mobiilset raketilaskesüsteemi (MLRS).

Saakašvili: Putin kavandas sissetungi Ukrainasse juba 2004. aastal

Gruusia endine president Mihheil Saakašvili ütles Briti ajalehes The Times teisipäeval avaldatud avalikus kirjas, et Venemaa autoritaarne riigipea Vladimir Putin kavandas sissetungi Ukrainasse juba 2004. aastal.

Saakašvili märkis vanglahaiglast väljasmugeldatud kirjas, et Vene president rääkis oma territoriaalsetest ambitsioonidest juba nende esimesel kokkusaamisel Kremlis. "Kõigest, mida ta praegu teeb, rääkis ta mulle enam-vähem selgelt meie esimesel kohtumisel," kirjutas Saakašvili.

Pärast seda külastas Saakašvili Saksamaad, kus rääkis asjast kantsler Gerhard Schröderile, kes ei paistnud olevat sellest häiritud, vaid "teavitas viivitamatult Putinit".

Schröder on Venemaa sissetungi algusest saadik olnud tugeva kriitika all, kuna on keeldunud Venemaa presidenti hukka mõistmast ja säilitab sidemeid mitme Vene energiafirmaga.

Saakašvilile pole Venemaa agressioon võõras, tema kommentaarid tulevad umbes 15 aastat pärast seda, kui Vene väed Gruusiasse tungisid, jõudes 32 kilomeetri kaugusele Thbilisist.

Ekspresidendi sõnul jätkas ta lääne poliitikute hoiatamist Vene Föderatsioonist tuleva ohu eest ka pärast 2008. aasta Gruusia sõda, kuid need ei reageerinud. "Kui ma läänt Putini eest hoiatasin, ignoreeriti mind kui ebastabiilset ja kibestunud hullu," lisas Saakašvili.

Kiiev: Vene droonid sisaldavad läänest pärit komponente

Ukraina presidendi kantselei ülem Andri Jermak ütles esmaspäeval, et üks Mõkolajivi kohal alla tulistatud droon oli valmistatud läänest ja Aasiast pärit komponentidest. Jermaki sõnul peab lääs Moskva-vastaseid sanktsioone karmistama veelgi, vahendas The Kyiv Independent.