Galeriid ja video: uurimismeeskond tõi merepõhjast üles Estonia detaile

Neljapäeval said uurijad allveeroboti abiga aluskorra kivimi paljandist kivimiproovi, mis võeti laevavraki parema parda vigastuse vastast. Öösel võeti kattumisproove parema parda vigastuse ümbert.

"Hommikul toodi üles kaks 1994. aastal laevakerest välja lõigatud terasdetaili. Kivimiproov, kattumisproov ja terasdetailid lähevad laborisse analüüsimisele," ütles ohutusjuurdluse keskuse (OJK) projekti juhtivekspert Tauri Roosipuu. Pärast laevahukku ligi 29 aastat tagasi lõikasid tuukrid laevakeresse avause, et laeva sisemusse pääseda. Toona jäeti detailid merepõhja.

Uurimislaev Viking Reach väljus teisipäeval Rootsist Karlskrona sadamast ning uurimismeeskond jõudis hukupaika neljapäeva öösel.

Meretöid teevad OJK ja Rootsi õnnetusjuhtumite uurimise amet (SHK) koostöös Soome ametiasutustega. Meretööde lepinguline partner on Norra ettevõte Reach Subsea AS ning uuringuid teeb Norra lipu all sõitev uurimislaev Viking Reach.