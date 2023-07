Rahvusvaheline meeskond alustas Estonia autoteki uurimist

Esimene sõit autoteki juurde toimus laupäeva öösel ning robot käis ära umbes 70 meetri sügavusel. Vrakist võeti erinevaid proove, muu hulgas lõikas uurimismeeskond laevakerest välja terastüki, mis on juurdluse käigule väga tähtis.

Tööde viimaseks etapiks on vöörirambi ülestõstmine, milleni loodetakse jõuda lähipäevil.

"Rambi tõstmine on plaanitud viimasena tööna, kuna see ajab merepõhjast üles setteid, mis võivad muuta autoteki nähtavuse väga kehvaks. Sellepärast me soovime autoteki videouuringu kõigepealt lõpetada ja seejärel alustada rambi üles tõstmist. Tõenäoliselt see saab juhtuma lähipäevil," rääkis Ohutusjuurdluse Keskuse projekti juhtivekspert Tauri Roosipuu.