Vaata, kuidas lõigati Estonia kere küljest tähtis terastükk

Ööl vastu reedet lõikas Estonia uurimismeeskond laevakerest välja juurdluse käigule olulise terastüki. ERR avaldab video, kuidas käis nende lõikamine vee all.

Ohutusjuurdluse keskuse (OJK) projekti juhtivekspert Tauri Roosipuu ütles, et allveerobotiga õnnestus lõigata teraseproov parema parda vigastusest.

"See töö ei sisaldunud meretööde riigihankes, kuna selle teostatavus ei olnud teada. Heas koostöös meretööde projektimeeskonnaga leidsime võimaluse siiski selle proovi võtmiseks, mis on kindlasti väga oluline tõend uute vigastuste tekkepõhjuse kindlaksmääramisel," märkis Roosipuu.

Ta lisas, et tulemas on veel autoteki videouuring ja vöörirambi ülestõstmine. "Seni on kõik tööd kulgenud plaanipäraselt ja oleme täitnud rohkemgi, kui esialgne plaan ette nägi," sõnas Roosipuu.

Neljapäeva õhtul õnnestus parema parda vigastuse vastast saada aluskorrakivimi proov.

Reede varahommikul lõpetati parema parda vigastuse juurest laevakere plaadistuse kattumisproovide võtmine ning jätkati kahe vasaku parda plaadistuse väljalõike ülestõstmisega, mis lõigati 1994. aastal tuukrite poolt välja vraki sisemuse uurimiseks.

Tagasituleku täpset aega ei oska Roosipuu hetkel hinnata ning suurema ajakuluga tööd on alles ees.

Uurimislaev Viking Reach väljus teisipäeval Rootsist Karlskrona sadamast ning uurimismeeskond jõudis hukupaika neljapäeva öösel.

Meretöid teevad OJK ja Rootsi õnnetusjuhtumite uurimise amet (SHK) koostöös Soome ametiasutustega. Meretööde lepinguline partner on Norra ettevõte Reach Subsea AS ning uuringuid teeb Norra lipu all sõitev uurimislaev Viking Reach.