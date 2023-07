Estonia uurijad tõid pinnale veel detaile vraki küljest

Roboti abil eemaldati vrakilt ühe väiksema akna klaas, suurema akna tihend ja tross vasaku parda küljest.

Aknadetailid on olulised, et hinnata ülemiste tekkide akende tugevust, et saada täpsem sisend laeva uppumise mudeldamiseks. Samuti õnnestus filmida seestpoolt parema parda vigastusi.

"Jätkasime autoteki videouuringutega. Kõige kaugemas punktis olime jõudnud laeva keskossa, samuti jõudsime autoteki kaudu parema parda vigastuse juurde. Hiljem sisenesime väljastpoolt laeva vigastuse kaudu uuesti autotekile. Vigastuse sisemiselt poolelt midagi erakordset hetkel silma ei hakanud," rääkis Ohutusjuurdluse Keskuse projekti juhtivekspert Tauri Roosipuu.