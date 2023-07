Ravimiamet on ajahädas koroonavaktsiini kahjude menetlemisega

Eelmise aasta maist alates on inimestel võimalik taotleda koroonavaktsiini tekitatud tervisehäda eest hüvitist. Vastava otsuse peab langetama ravimiamet, kes on aga tööga jänni jäänud. Kuigi eksperte on juurde palgatud, on viiendik ameti menetluses olevatest taotlustest läinud üle aja.

Eestis loodi vaktsiinikahjude hüvitamise kord koroonapandeemia ajal ning mullu maist on koroonavaktsiini tagajärjel raske tervisekahjustuse saanud inimestel õigus taotleda vaktsiinikahjude hüvitamist.

Seadusega on paika pandud, et hüvitamise otsus tuleb langetada viie kuu jooksul, kuid inimeste tervisehädasid hindav ravimiamet ei suuda tähtaegadest kinni pidada.

"Kuna sellist süsteemi ei olnud varem Eestis, siis oli väga keeruline ennustada, kui palju selliseid taotlusi hakkab meile laekuma. /.../ Me võtsime aluseks selle, kui palju ravimiametile saadeti tõsise kõrvaltoime teatisi, mis meie hinnangul võiksid kahju hüvitamisele kuuluda, ja selle alusel planeerisime selle tööjõu, mis sellega hakkaks tegelema," selgitas ravimiameti peadirektori asetäitja Ott Laius.

Kuna taotlusi esitati oodatust rohkem, siis jäädi nende hindamisel ajahätta ning kiiresti tuli leida uusi hindajaid. Kuna töö on spetsiifiline ja nõuab arstiharidust, siis oli uute ekspertide leidmine keeruline. Iga otsust hindab kaks inimest.

Praegu on ravimiametis hindamisel 260 avaldust, neist 46 puhul on jäädud vastamisel hiljaks. Kaks inimest oleks pidanud ravimiametilt vastuse saama juba viis kuud tagasi.

"Praegu on paar juhtu tõesti sellist, mis on päris pikalt üle aja läinud. Need on keerulised juhud, mille me oleme saatnud eraldi hindamiseks välisele eksperdile, kelle hinnangu koostamine võtab jällegi omakorda aega," ütles Laius.

Vaktsiinikahju hüvitamise taotlusi on esitatud ligi 1700, nendest 574 on tagasi lükatud, 62 juhul leidis ravimiamet, et koroonavaktsiin võis põhjustada tervisehäda.

"Peamised diagnoosid, mis me näeme, on närvisüsteemi, lihas-luukonna, sidekoe haigused, vereringeelundid ja siis ka naha- ja nahaaluskoe haigused," loetles tervisekassa juhatuse liige Pille Banhard.

"Kõige rohkem on nn mõõduka raskusega tervisekahjustusi, mida on 51 väljamakset, ja keskmise raskusega on 11," lisas Banhard.

Esimesel juhul makstakse hüvitist 2000 ja raske tervisehäda korral 10 000 eurot. Seni hinnatud taotlustest ei ole ravimiamet leidnud mitte ühelgi surmaga lõppenud juhtumil tõenäolist seost vaktsiiniga.

Sadakond inimest on ravimiameti eitava otsuse vaidlustanud, neist kolmele on hiljem hüvitis määratud. Kohtusse on pöördunud 12 inimest.