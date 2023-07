Oluline esmaspäeval, 24. juulil kell 6.31:

- Ukraina ründas taas Moskvat droonidega;

- Zelenski: NATO-Ukraina nõukogu kohtub kolmapäeval;

- Reznikov CNN-le: Ukraina pilootide F-16 õpe algab augustis ning kestab vähemalt pool aastat.

Ukraina ründas taas Moskvat droonidega

Vene Föderatsiooni kaitseministeerium teatas esmaspäeva hommikul droonirünnakust Moskva linna vastu. Venemaa väitel suutsid Vene väed elektroonilise sõjapidamise tehnika abil kaks ründedrooni taevast alla tuua. Venemaa süüdistas droonirünnakus Ukrainat.

Moskva linnapea Sergei Sobjanini sõnul ei tekitanud droonirünnak linnale suurt kahju.

Pildid droonirünnaku tagajärgedest levisid ka sotsiaalmeedias.

Drone attack on Moscow, presumably aiming at the ministry of defense but hitting office buildings instead. pic.twitter.com/QQdwd9orb8 — Yaroslav Trofimov (@yarotrof) July 24, 2023

Zelenski: NATO-Ukraina nõukogu kohtub kolmapäeval

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kinnitas pühapäeva õhtul tehtud videopöördumises, et esimene NATO-Ukraina nõukogu kohtumine toimub selle nädala kolmapäeval. Zelenski sõnul tehakse ettevalmistusi, et see kohtumine oleks sisukas. NATO esindaja Oanu Lungescu ütles laupäeval, et nõukogu kohtumisel on kavas arutada olukorda peale Venemaa lahkumist Musta mere viljakokkuleppest.

Ukraina president kinnitas lisaks, et hiljutises Venemaa raketirünnakus Odessa linnale hukkus üks inimene. Volodõmõr Zelenski rõhutas oma pöördumises, et Venemaa rünnak tabas ajaloolist Odessa kesklinna, mis on UNESCO kaitse all. Kokku sai Venemaa rünnakus kahjustada 25 arhitektuurimälestist. Samuti sai Vene rünnakus kahjustada Kreeka konsulaat Odessas. Kolm päeva tagasi sai Venemaa raketirünnakus kahjustada Hiina konsulaat Odessa linnas.

UNESCO mõistis Venemaa rünnaku Odessa ajaloolise vanalinna vastu hukka

ÜRO hariduse, teaduse ja kultuuri organisatsioon (UNESCO) mõistis pühapäeval tugevalt hukka korduvad rünnakud kultuuripärandi, sh UNESCO maailmapärandi vastu. UNESCO nõudis Vene Föderatsioonilt Venemaa enda poolt heaks kiidetud kohustuste ja rahvusvahelise õiguse austamist. UNESCO saadab lähipäevil Odessa linna enda esindajad kahjude esialgseks hindamiseks.

Reznikov: Ukraina võidab järgmiseks suveks ja soovib siis NATO-sse

Ukraina kaitseminister Oleksi Reznikov ütles intervjuus CNN-le, et Ukraina soovib järgmise NATO tippkohtumise ajaks saada kaitsealliansi liikmeks. "Kes teab, sellest võib saada väga tähtis päev Ukraina jaoks... kuid see on lihtsalt mu prognoos," ütles Resznikov. Ameerika Ühendriigid ja teised

NATO liikmesriigid on varem kinnitanud, et Ukraina ei saa sõja tingimustes Ukrainaga liituda. Ka Ukraina kaitseminister ütles, et Ukraina saab NATO-ga liituda alles peale sõja lõppu viidates alliansi artikkel viiele. Kui Oleksi Reznikovilt küsiti, et kas tema hinnangul saab sõda järgmiseks suveks läbi, siis vastas ta; "Jah. Me võidame selle sõja".

Reznikov CNN-le: Ukraina pilootide F-16 õpe algab augustis

Ukraina kaitseminister Oleksi Reznikov sõnas CNN-le antud eksklusiivses intervjuus, et augustis algab F-16 hävituslennukite väljaõpe Ukraina pilootidele. Reznikovi sõnul kestab pilootide väljaõpe minimaalselt kuus kuud ning optimistliku stsenaariumi kohaselt võivad F-16 hävituslennukid jõuda Ukraina kätte järgmiseks kevadeks. Peale pilootide saavad väljaõppe ka lennukite hooldusmeeskonnad. Reznikovi sõnul on F-16 lennukite töös hoidmine tõsine ülesanne. Reznikovi sõnul on lõplik väljaõppekava veel paika panemisel.