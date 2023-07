Oluline teisipäeval, 25. juulil kell 8.06:

- Ukraina õhutõrje hävitas kõik Kiievi linna rünnanud Vene droonid;

- Energoatom: Venemaa tahab Zaporižžja tuumajaama neljanda reaktori ohutusprotokolle eirates kuumseisata;

- Reznikov: vastupealetung on graafikust maas, kuid edeneb plaani kohaselt;

- Politico: Hiina saadab salaja Venemaale mittesurmavat sõjatehnikat;

- Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 600 sõdurit, 30 suurtükisüsteemi ning 12 tanki.

Ukraina õhutõrje hävitas kõik Kiievi linna rünnanud Vene droonid

Kiievi linna sõjalise administratsiooni juht Serhi Popko teatas teisipäeva hommikul, et Ukraina õhutõrje suutis edukalt tuvastada ja tulistada alla kõik Ukraina pealinna rünnanud Vene droonid. Tegu on kuuenda Vene droonirünnakuga Kiievi vastu sel kuul. Senise info kohaselt rünnak erilist kahju Ukraina pealinnale ei tekitanud ning puuduvad ka teated kannatanutest.

Energoatom: Venemaa tahab Zaporižžja reaktori ohtlikul viisil seisma panna

Ukraina riiklik tuumaenergia agentuur Energoatom hoiatas esmaspäeval, et Zaporižžja tuumajaama okupeerivad Vene väed käskisid jaama neljanda reaktori ohutusporotokolle eirates "kuumseisata". Energoatomi sõnul tuleb neljandat reaktorit opereerida ainult külmseiskamise režiimis.

Blinken vestles Rumeenia ametikaaslasega Ukraina viljaekspordist

Ameerika Ühendriikide välisminister Antony Blinken vestles Rumeenia välisministri Luminita Odobescuga Ukraina vilja ekspordist. Mõlemad välisministrid lubasid jätkata Ukraina toetamist ja üleilmse toidujulgeoleku küsimusega tegelemist. Samuti arutati turvalisust Mustal merel.

I had a call with @SecBlinken on further strengthening Strategic Partnership, while contributing to the security & resilience of the Black Sea region&supporting grain export capacity. Agreed to maintain close coordination&support for & . — Luminita Odobescu (@Odobes1Luminita) July 24, 2023

Peale Venemaa lahkumist Musta mere viljakokkuleppest on Ukraina vilja võimalik eksportida ainult läbi maismaa või Doonau suudmes asuvate sadamate kaudu. Doonau kaldal asuvat Ukraina Reni sadamat ründas Venemaa hiljuti rakettidega. Sadam asub lähedal nii Moldova kui ka Rumeenia piirile. Rumeenia president ütles hiljuti, et Musta mere julgeolek on pärast Venemaa rünnakut ohus.

Valge Maja Moskva droonirünnakust: sõja alustas Venemaa

USA presidendi administratsiooni esindaja Karine Jean-Pierre ütles ajakirjaniku Moskva droonirünnaku küsimusele vastates: "selle sõja alustas Venemaa". Jean-Pierre rõhutas, et Venemaa on korduvalt rünnanud tsiviilobjekte Ukrainas, sh Odessa sadamat ja hävitanud Odessas UNESCO maailmapärandit.

Karine Jean-Pierre samas rõhutas, et USA valitsus ei toeta Ukraina rünnakuid rahvusvaheliselt tunnustatud Vene Föderatsiooni territooriumi pihta, vahendas Ukraina uudisteagentuur Ukrinform oma korrespondendile tuginedes.

Reznikov: vastupealetung on graafikust maas, kuid edeneb plaani kohaselt

Ukraina kaitseminister Oleksi Reznikov tunnistas CNN-le antud kommentaarides, et Ukraina vastupealetung okupeeritud alade vabastamiseks on graafikust maas. Samas ei ole Reznikov selle pärast mures, kuna kõik kulgeb plaani kohaselt ning kaitseministri sõnul on ekslik arvata, et kõik vastupealetungid peaksid kiirelt kulgema.

Oleksi Reznikovi sõnul kulgeb Ukraina vastupealetung oodatust aeglasemalt, kuna puudu on nii suurtükimoonast, suurtükisüsteemidest kui ka õhutõrjesüsteemidest. Reznikov rõhutas, et Ukraina jaoks on oluline ka nende enda sõdurite elud. Ukraina kaitseministri sõnul on Vene vägede miiniväljadest raske läbi tungida.

Ukraina kaitseminister Oleksi Reznikov lubas samuti, et Ukraina jätkab rünnakuid okupeeritud Krimmi poolsaarel asuvate sihtmärkide ning ebaseadusliku Kertši väina silla pihta.

IAEA leidis Zaporižžja tuumajaama lähistelt isikuvastaseid miine

Rahvusvaheline aatomienergiaagentuur (IAEA) teatas esmaspäeval, et nende eksperdid tuvastasid mitu isikuvastast miini Zaporižžja tuumajaama ala perifeerias, kinnitas agentuuri peadirektor Rafael Grossi. Lõhkekehad paiknevad alal, kuhu tuumajaama töötajad ligi ei saa. Tuumajaama sisemisel perimeetril IAEA vaatlejad lõhkekehi ei tuvastanud.

Rafael Grossi sõnul oli agentuur teadlik, et miine paigutati varem nii väljaspoole perimeetrit kui ka osadesse kohtadesse selle sisse. IAEA esindajad arutasid seda ka tuumajaama okupeerivate Vene vägedega, kelle sõnul on tegu sõjalise otsusega, kuna Zaporižžja tuumajaama kontrollivad Vene relvajõud.

Politico: Hiina saadab salaja Venemaale sõjatehnikat

Vene kliendid on Hiina ettevõttelt Shanghai H Win tellinud sadu tuhandeid kuuliveste ja kiivreid, kirjutas Politico esmaspäeval avaldatud loos. Kuigi Peking avalikult kutsub Venemaad ja Ukrainat üles relvarahule, siis jõuab Hiinas toodetud mittesurmav sõjatehnika siiski Vene vägede kätte. Venemaale on peale kuulivestide müüdud nii droone kui ka relvaoptikat. Politico selgitas, et kuna tegemist on müügiartiklitega, mida on võimalik kasutada nii tsiviilisikute poolt kui ka sõjaliset, siis saavad selle kauba müüjad oma seotud sõjaga eitada.

Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 600 sõdurit ja 30 suurtükisüsteemi

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas teisipäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 243220 (võrdlus eelmise päevaga + 600);

- tankid 4174 (+12);

- jalaväe lahingumasinad 8131 (+13);

- lennukid 315 (+0);

- kopterid 310 (+0);

- suurtükisüsteemid 4705 (+30);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 698 (+1)

- õhutõrjesüsteemid 454 (+2);

- operatiivtaktikalised droonid 3977 (+14);

- tiibraketid 1307 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 7194 (+12);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 703 (+5).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.