Hispaania valitsuse kaalukeeleks võib osutuda paguluses Carles Puigdemont

Hispaania parlamendivalimiste ummikseisu lahendamise kaalukeeleks võib osutuda Belgias elav Carles Puigdemont, kelle erakonna toetuse najal võib Perdo Sanchezi vasakpoolne erakond PSOE võimul püsida. Sanchez saab peaministriks juba läbi selle, kui Puigdemonti partei Junts per Catalunya seitse saadikut ei hääleta tema valitsuse vastu, kirjutas The Financial Times. Hiljutised parlamendivalimised ei toonud selget võitu ei paremerakondade ega vasakparteide blokile.

Hispaania prokuratuur tahab jätkuvalt Carles Puigdemonti vahistamist, kuna tema juhtimisel korraldati Kataloonias 2017. aastal Hispaania keskvalitsuse loata iseseisvusreferendum. Puigdemont on sestsaadik olnud eksiilis Belgias, kui Hispaania esitas Puigdemonti suhtes üleeuroopalise vahistamismääruse.

Kuigi ka Hispaania konservatiivne Rahvapartei (Partido Popular - PP) püüab väiksemaid erakondi kaasates saada kokku parlamendis vajalikku enamust, on parem võimalus vajalike häälte kokkusaamiseks siiski Sanchezi sotsialistidel. Kataloonia erakond Junts soovib samas Kataloonia iseseisvust ning partei nimetab Carles Puigdemonti jätkuvalt presidendiks tema kunagise ametinimetuse järgi.

Carles Puigdemont on praegu Euroopa parlamendi liige. Euroopa Liidu kohus võttis eelmine kuu Puigdemontilt immuniteedi. Hispaania prokuratuur palus esmaspäeval Hispaania kohtult uut vahistamismäärust Puigdemonti vastu. Puigdemont kirjutas selle peale Twitteris, et kui ühel päeval on ta Hispaania valitsuse moodustamiseks otsustavalt tähtis, siis järgmisel päeval esitab Hispaania riik tema kohta vahistamismääruse.