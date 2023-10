Hispaania peaminister Sanchez proovib võimul jätkata

Hispaania sotsialistist peaminister Pedro Sanchez lubas teisipäeval alustada kiiresti koalitsioonikõnelusi teiste erakondadega. Sanchezi sooviks on mitte ainult võimule jääda, vaid ka moodustada valitsus, mis püsiks neli aastat.

"Olen valmis töötama selle nimel, et moodustada niipea kui võimalik piisava toetusega progressiivne valitsus, mis tagaks meie riigile vajaliku stabiilsuse," ütles Sanchez ajakirjanikele pärast seda kui Hispaania kuningas Felipe andis talle mandaadi valitsuse moodustamiseks.

Selleks et koguda võimule jäämiseks vajalikku parlamendi alamkoja enamust, peab Sanchez saama kõikide Baski ja Katalaani iseseisvusparteide toetuse.

Eriti keeruliseks võivad osutuda läbirääkimised Katalaani parteidega. Nii nõuab Carles Puigdemonti juhitud erakond Koos Kataloonia Eest (Junts per Catalunya), et Hispaania valitsus kuulutaks amnestiat kõigile, kes osalesid läbi kukkunud Kataloonia iseseisvuse väljakuulutamise katses 2017. aastal. Puigdemont ise elab eksiilis Belgias Waterloos, sest Hispaanias on talle esitatud kriminaalsüüdistused.

Teine Kataloonia iseseisvust toetav partei, Katalaani Vabariiklikud Vasakpoolsed (Esquerra Republicana de Catalunya), nõuab oma toetuse eest koguni uut ning sel korral Madridi sanktsioneeritud iseseisvusreferendumit. Hiljem liitus nõudmisega ka Puigdemonti partei, vahendab El Nacional.

Kuigi Sanchez on valmis kaaluma amnestiat, pole ta nõus iseseisvusreferendumi korraldamisega.

Sanchez sai mandaadi valitsuse moodustamiseks pärast seda, kui juulikuistel Hispaania parlamendivalimistel esikoha saanud konservatiivide juht Alberto Nunez Feijoo ei suutnud koguda parlamendi alamkojas vajalikku enamuse toetust.

Kui ka Sanchezil ei õnnestu koguda enamuse rahvasaadikute toetust, ootaksid Hispaaniad erakorralised valimised.