Sobjanin: öine droonirünnak kahjustas kaht Moskva büroohoonet

Öine Ukraina droonirünnak Moskvale kahjustas kaht büroohoonet, ütles Venemaa pealinna meer Sergei Sobjanin pühapäeva varahommikul, lisades, et keegi viga ei saanud.

Oluline pühapäeval, 30. juulil kell 7.11:

- Sobjanin: Ukraina drooonid kahjustasid kaht Moskva büroohoonet

- Ukraina kinnitas Krimmi ja Hersoni vahelise silla ründamist

- Vene väed pommitasid taas Sumõ oblastit

Öine Ukraina droonirünnak Moskvale kahjustas kaht büroohoonet, ütles Venemaa pealinna meer Sergei Sobjanin pühapäeva varahommikul, lisades, et keegi viga ei saanud.

"Ukraina droonid ründasid täna öösel. Kahe linna bürootorni fassaadid said kergelt kannatada. Ohvreid ega vigastatuid pole," postitas Moskva linnapea Sergei Sobjanin oma Telegrami kanalis.

Vene kaitseministeerium väitis, et tegi Moskva kohal kahjutuks kolm drooni. Neist üks olevat alla tulistatud ja kahe suhtes olevat kasutatud elektroonilisi sõjapidamisvahendeid.

Ukraina piirist umbes 500 kilomeetri kaugusel asuv Moskva ja selle lähiümbrus olid Ukraina konflikti ajal harva sihikule sattunud kuni mitme droonirünnakuni sel aastal.

Kuu alguses väitis Venemaa, et on alla tulistanud viis Ukraina drooni, mis häirisid Moskva Vnukovo rahvusvahelise lennujaama toimimist.

Vene välisministeerium on öelnud, et sellised rünnakud "ei oleks võimalikud ilma USA ja selle NATO liitlaste abita Kiievi režiimile".

Vnukovo lennuväljal peatati ajutiselt lennuliiklus.

Ukraina kinnitas Krimmi ja Hersoni vahelise silla ründamist

Ukraina kinnitas, et ründas laupäeva varahommikul Tšongari silda, mis ühendab Venemaa poolt okupeeritud osa Hersoni oblastist Krimmi poolsaarega.

Ukraina relvajõudude strateegilise kommunikatsiooni direktoraadi kinnitus saabus vahetult pärast seda, kui Venemaa volitatud esindajad Hersoni oblasti okupeeritud aladel süüdistasid Ukrainat Krimmis Džankoid ja Hersoni oblastis Henitšeski ühendava raudtee ründamises tiibrakettidega.

Venemaa asehaldur Hersonis Vladimir Saldo väitis, et Ukraina oli tulistanud 12 kaugmaaraketti Storm Shadow ja et Venemaa õhutõrje tulistas need kõik alla.

Venemaa kaitseministeerium teatas hiljem, et nende õhutõrje on viimase päeva jooksul alla lasknud seitse Storm Shadow raketti.

Saldo sõnul said raketiprahiga veidi kahjustada vahipost ja infrastruktuur. Ajaleht Kyiv Independent ei saanud väiteid iseseisvalt kontrollida.

Vene väed pommitasid taas Sumõ oblastit

Vene väed pommitasid laupäeval Sumõ oblastis üheksat piirkonda, hukkus üks ja sai vigastada viis inimest, teatasid Sumõ oblasti sõjaväeamet ja siseministeerium Telegramis.

Postituse kohaselt pommitas Venemaa Sumõ, Krasnopillia, Bilopillia, Junakivka, Miropillia, Seredõna-Buda, Esmani, Nova Sloboda ja Šalihine piirkonda. Selle tulemusel hävis üks õppehoone, hukkus üks inimene ja viis inimest sai haavata.

Lisaks said teadete kohaselt kahjustada kohaliku õigeusukiriku hoone ja mitme elumaja aknad.

Täiendavatest inimohvritest või kahjustustest pole veel teatatud.

Sumõ oblast asub Ukraina kirdepiiril Venemaaga ja on olnud igapäevaste Venemaa rünnakute sihtmärk alates oblasti osade vabastamisest Vene vägede käest 2022. aasta aprilli alguses.