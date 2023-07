Trump juhib ülekaalukalt vabariiklaste seas DeSantise ees

USA vabariikliku partei valijate seas domineerib endine USA president Donald Trump, keda toetab vabariiklastest 54 protsenti, selgus New York Times/Siena College küsitlusuuringust.

Florida kuberneri Ron DeSantist toetab 17 protsenti vabariiklaste valijatest. Kolm kandidaati said igaüks kolm protsenti vabariiklaste toetusest, nendeks on endine USA asepresident Mike Pence, endine USA suursaadik ÜRO-s Nikki Haley ja South Carolina osariigi senaator Tim Scott.

