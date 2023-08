Lidli Eesti ja naaberriikide poodides on sama kaup müügil erineva hinnaga

Toidu hind on Eestis viimase aastaga kiiresti kasvanud ja see on tekitanud küsimusi, kas kallima hinna tõttu saavad suuremat tulu poeketid või tootjad ning kas kallim hind on alati õiglane.

Eestis tegutseval Lidlil on poode paljudes Euroopa riikides ja ERR võrdles hinnataset Eesti, Läti, Leedu ja Poola Lidli kauplustes, kuna nendes riikides on pakutavad tooted sarnased ja hõlpsasti võrreldavad. Ilmnes, et osa kaupade puhul on hinnavahe tõepoolest märgatav, kuid ei saa öelda, et alati peaks rohkem maksma siinne ostja – kõikumisi on mõlemas suunas.

Kallimat hinda tuleb Eestis maksta näiteks värske kurgi eest, mida Lidl reklaamib siin superpakkumisena hinnaga 99-senti kilo eest, Lätis ja Leedus saab sama kurgikoguse aga kätte 75 sendi ja Poolas 79 sendiga.

Eestis reklaamitakse selle nädala sooduspakkumistes pistaatsiapähklite 500-grammise paki hinnaks 6,59 eurot, Läti ja Leedu ostjad saavad sama toote osta 4,79 euroga ja Poolas maksab pähklipakk 3,85 eurot.

Cappy mahla puhul maksab Eesti Lidlis liitrine mahlapakk praegu 1,89 eurot, Lätis ja Leedus aga 1,59 eurot.

Balti riikides on kõrgemas hinnas ka kukeseened: kui Poola klient saab 200-grammise seenekarbi osta 2,27 euroga, siis Eesti, Läti ja Leedu Lidlis müüakse seda 3,49 euro eest.

Kultuurmustikad on erineva hinnaga kõigis vaatlusalustes riikides. Poola Lidli reklaamleht näitab poolekilose karbi hinnaks 1,81 eurot, Lätis maksab see 2,19 eurot, Eestis 2,69 eurot ja kõige kallimad on mustikad Leedus, kus karbi hind on 2,99 eurot.

Kreetalt pärit oliiviõli maksab Eestis ja Lätis 7,99 eurot, kuid Poolas 6,80 eurot.

Eesti Lidli kehtivas reklaambrošüüris päevalilleõli ei leidu, kuid Lätis ja Leedus müüakse seda sel nädalal hinnaga 1,99 eurot liiter ning Poolas saab sama toote 1,81 euroga. Saksa Lidl, mille sooduspakkumiste valik on muus osas Eesti omast üsna erinev, müüb sama päevalilleõli 1,59-eurose hinnaga.

On ka vastupidiseid näiteid. Kohviubade sooduspakkumises oleva sordi kilogramm maksab Eesti Lidli lettidel 7,99 eurot, Lätis ja Leedus aga koguni kolm eurot rohkem ehk 10,99 eurot.

30-protsendilise rasvasisaldusega 200-grammine hapukoorepakk on Eestis müügil hinnaga 69 senti ja Lätis 85 senti. Leedus pakutakse soodushinnaga 400-grammist pakki hinnaga 1,44 eurot, mis poole väiksema pakendi puhul tähendaks 72-sendist hinda.

Ka poolekilose paki Gouda juustu eest, mille eest Eesti ostjalt küsitakse 2,29 eurot, peab Lätis maksma 2,75 eurot ja Poolas 3,17 eurot.

Märgatav hinnavahe on Cola Zero kuuspakil, mida siinsed Lidlid müüvad 3,96 euroga, Läti ja Leedu poed aga 5,96 euroga. Kaeraküpsisepaki hind on Eestis 1,25 eurot, naaberriikides aga 1,45 eurot.

Tualettpaberit müüakse Eesti, Läti ja Leedu selle nädala pakkumistes 40-rullises pakis hinnaga 8,28 eurot, mis teeb ühe rulli hinnaks 21 senti. Poola pakkumises on 24-rulline pakk hinnaga 5,67 eurot, mille puhul rull maksab 24 senti.

Paljude toodete hind on eri riikides samasugune või väikse hinnavahega. Näiteks on broileri rinnafileel samasugune kampaaniahind nii Eestis kui ka Lätis, seemneleib on sama hinnaga kõigis Baltimaades ning ka roogitud lõhe ja ühekilose Kreeka jogurti nädalapakkumise hind on Eesti ja Läti poelettidel sama.