Puidukaupmees: küttepuu hind enam ei tõuse, pellet ja brikett kallinevad

"Meie müüme enamikus ikkagi lepapuud - toore halli lepa ja ja sanglepa hinnad on vastavalt 78-79 eurot ja 85 eurot ruumi eest. Kaks aastat tagasi oli lepa hind 45-50 euro vahel ja sanglepp 53-55 eurot, vahe oli päris arvestatav. Hinnad hakkasid tõusma eelmise aasta suve esimeses pooles ja tipp jõudis kätte südatalvel, aga südatalvel Eestis toore puidu varumise periood on lõppenud ja minnakse üle kuiva puu peale, aga seda ostetakse väiksemas koguses sauna ja kaminasse," rääkis Liivak.

Võrreldes mulluse aastaga on elektrihinnad mõnevõrra langenud, kuid toore küttepuu hind nii palju odavamaks läinud pole. "Eks see elektri hind ja gaasi hind kindlasti natukene piiravad ka puidu ja pelleti ja teiste kütteliikide hinna hinnatõusu, aga võrreldes näiteks eelmise aasta tipuga, kui ruumi hind võis küündida isegi 120 euroni, siis on tegelikult see praegune hind päris arvestatavalt

madalam," sõnas Liivak.

Kõige suurem osa, millest hind sõltub, on toormaterjali hind. "Viimase aasta aja jooksul on see märjal toormaterjali jõudnud kolm korda tõusta ja sellest kolm korda tõusmisest jõudnud siis veel umbes 40 protsenti langeda - niisugused korralikud ameerika mäed," ütles Liivak.

"Minu arvamus selleks sügiseks ja talveks on, et puidu hindadega tõenäoliselt enam väga palju midagi arvestatavat ei juhtu: ega nad väga ei lange, aga tõenäoliselt nad ka väga palju ei tõuse," ütles Liivak.

Pelleti ja briketiga on aga teised lood. "Kuna saetööstusi sulgetakse ja saetööstuse sektor on üldse väga kehvas olukorras, siis ei tule ka toormaterjali peale, millest pelletit ja briketti tehakse. Materjalipuudus on päris korralik tootjatel ja tõenäoliselt selle kauba hind hakkab veel tõusma, aga see sõltub ka hästi palju gaasi ja elektri hinnast. Praegune mõistlik gaasi- ja elektrihind hoiab selle kauba hinna veel kontrolli all olenemata kauba puudusest," märkis Liivak.

"Võrreldes eelmise aastaga on tegelikult olukord natukene parem, kuna neid hinda tõstvaid tegureid pisut vähem, sest nii ühiskond kui ka meie oleme kogenumad ja targemad, et enam sellist paanikat ei külvata, nagu eelmise aasta suve keskel lahti läks ja mis tekitas ka väga suure tarbimise," märkis Liivak.

Tema sõnul on juba viimase pooleteise kuuga pelleti hind 15-20 protsenti tõusnud.