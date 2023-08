Oluline neljapäeval, 3. augustil kell 13.01:

- Venemaa: Kaluga oblastis tulistati alla seitse Ukraina drooni;

- Ukraina õhutõrje hävitas üle tosina Kiievit rünnanud Vene drooni;

- Ukraina prokuratuur: sõjas on hukkunud üle 10 tuhande tsiviilisiku;

- Ukraina sõdur leidis Vene Lanceti droonist Tšehhi komponendi;

- Zelenski: 12 riiki on liitunud G7 julgeolekutagatiste deklaratsiooniga;

- Briti luure: sõjategevust aeglustab alustaimestiku kasv;

- Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 620 sõdurit ja 26 suurtükisüsteemi.

Vene vägede rünnakus Hersonile sai tabamuse Kreeka aukonsulaat

Hersoni oblasti sõjalise administratsiooni juhi Oleksandr Prokudini teatel tabasid Vene väed Hersoni linna pommitades sealset Kreeka aukonsulaadi hoonet. Samuti said tabamuse kaks panka ja üks kinnipidamisasutus.

Venemaa: Kaluga oblastis tulistati alla seitse Ukraina drooni

Venemaa kaitseministeerium teatas neljapäeval kuue Ukraina ründedrooni alla tulistamisest Kaluga oblasti kohal, vahendas Interfax. Oblasti kuberner Vladislav Šapša teatel tulistati droonid alla oblasti kaguosas. Šapša teatas hiljem veel ühe drooni hävitamisest.

Ukraina õhuväe teatel tulistati ööpäevaga alla 22 Vene drooni

Ukraina õhuväe teatel tulistas õhutõrje öösel alla 15 Vene Shahedi drooni ja seitse luuredrooni.

Ukraina õhutõrje hävitas üle tosina Kiievit rünnanud Vene drooni

Kiievi linna sõjalise administratsiooni ülema Serhi Popko sõnul hävitas Ukraina õhutõrje rohkem kui tosinkonna Ukraina pealinna rünnanud Vene drooni. Ukraina õhuväe teatel tõrjuti Vene droonirünnak ka mitmes teises oblastis.

Belgorodi oblasti kuberner teatas kolmapäeva õhtul drooni alla tulistamisest

Venemaa Belgorodi oblasti kuberner Vjašeslav Gladkov teatas kolmapäeva õhtul, et Vene õhutõrje tulistas alla mehitamata drooni.

Briti BAE Systems on Vene-Ukraina sõja tõttu saanud rekordmahus tellimusi

Suurbritannia päritolu kaitsetööstuse ettevõte BAE Systems on Vene-Ukraina sõja tõttu saanud rekordilise 66 miljardi naela eest tellimusi (ligikaudu 78 miljardit eurot). Tellimusi on põhiliselt esitanud riigid, kes taasrelvastavad end peale oma relvastuse saatmist Ukrainale. Ainuüksi viimase kuue kuu jooksul on ettevõte saanud ligikaudu 21 miljardi naela väärtuses tellimusi, kirjutas The Times.

Ukraina prokuratuur: sõjas on hukkunud üle 10 tuhande tsiviilisiku

Ukraina prokuratuuri teatel on sõjas Venemaaga hukkunud 10 749 tsiviilisikut ja veel 15 599 on saanud haavata. Hukkunutes 499 olid lapsed. Prokuratuuri sõjakuritegude osakonna juhi Juri Belousovi sõnul võib aga tegelik hukkunute arv osutuda märksa suuremaks kui okupeeritud alad vabastatakse. Ainuüksi Mariupolis võib olla kümneid tuhandeid hukkunuid, vahendas Interfaks-Ukraina.

Ukraina sõdur leidis Lanceti droonist Tšehhi komponendi

Üks Ukraina sõdur jagas kolmapäeval sotsiaalmeedias kolmapäeval pilti, millel on näha Bahmuti lähistel alla tulistatud Vene Lanceti drooni. Drooni mootoril oli tekst, mille kohaselt on see toodetud Tšehhi vabariigis ("Made in the Czech Republic").

The Kyiv Independent meenutas, et Ukraina presidendi kantselei ülem Andri Jermak teatas 18. juulil, et üks Mõkolajivi kohal alla tulistatud Vene droon sisaldas ka lääneriikidest pärit komponente. Ühe Iraani päritolu Shahedi drooni mootoril oli tekst, mis kohaselt on see toodetud Iirimaal.

Zelenski: 12 riiki on liitunud julgeolekutagatiste deklaratsiooniga

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles kolmapäeval diplomaatidega kohtudes, et praeguseks on kokku 12 riiki liitunud G7 grupi riikide julgeolekutagatiste deklaratsiooniga. Zelenski sõnul alustab Ukraina tööd juba sel nädalal tööd ka kahepoolsete kokkulepetega.

Vene droonirünnaku tagajärjed Odessa oblastis Izmailis Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Nina Liashenko

ICC kohtunik: Putinile võidaks esitada ka Wagneri kuritegude eest vahistamismäärus

Rahvusvahelise Kriminaalkohtu (ICC) kohtunik Piotr Hofmanski ja teised õiguseksperdid kinnitasid ukrainakeelsele Ameerika Häälele, et Vene presidendi Vladimir Putini suhtes võidakse esitada uus vahistamismäärus Wagneri grupeeringu sõjakuritegude tõttu.

Vladimir Putin tunnistas juuni lõpus peale Wagneri grupeeringu mässu, et Wagnerit on rahastatud täiel määral Vene riigieelarvest. See avalik teade võimaldabki ICC-l uurida seoseid Putini ja Wagneri vahel.

Ukraina prokuratuur on registreerinud pea 100 000 Venemaa poolt toime pandud sõjakuritegu.

Briti luure: sõjategevust aeglustab alustaimestiku kasv

Suurbritannia kaitseministeerium kirjutas oma hommikuses rindeülevaates, kuidas suvine alustaimestiku kasv aeglustab sõjalist edasiminekut Lõuna-Ukrainas.

Lahingute piirkonnaks olevat maad pole saanud viimase 18 kuu jooksul jooksul põllumajanduslikult kultiveerida, mistõttu on seal hakanud levima umbrohud. Need omakorda aitavad Vene vägedel oma kaitsepositsioone paremini varjata. Kuigi taimestiku kasv aitab pealetungivatel sõduritel end varjata, siis on see enam siiski olnud kasuks kaitsjatele.

ISW: Kreml püüab oma ebaedu maha vaikida

Rahvusvaheline sõjauuringute instituut ISW teatab oma ülevaates, et Kreml püüab üha enam maha vaikida oma ebaedu sõjas, et mitte külvata paanikat. ISW tõdeb, et Kreml on muutunud tundlikumaks vene inforuumis tegutsevate meediategelaste ja sõjavaatlejate postituste suhtes. Märgata on ka vene sõjablogijate vahelist hõõrumist, kui teineteist kritiseeritakse Ukraina pealetungi tõlgendamiste pärast. Analüütikute hinnangul annab see tunnistust sellest, et õhulöögid Krimmile on vene sõjablogijaid tõsiselt nördima pannud.

ISW pöörab tähelepanu ka Vene kaitseministeeriumi eilsele otsusele jagada relvastust ja transpordivahendeid Belgorodi ja Kurski oblasti tavaelanikele. See näitab, et Kreml kardab sõjategevuse levimist Venemaa piirile. ISW märgib ära ka Ukraina vägede edasise pealetungi rinde kolmes lõigus ja Bahmuti all.

Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 620 sõdurit ja 26 suurtükisüsteemi

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas neljapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril.

- elavjõud umbes 247850 (võrdlus eelmise päevaga + 620);

- tankid 4224 (+7);

- jalaväe lahingumasinad 8234 (+21);

- lennukid 315 (+0);

- kopterid 311 (+0);

- suurtükisüsteemid 4892 (+26);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 704 (+4)

- õhutõrjesüsteemid 465 (+2);

- operatiivtaktikalised droonid 4077 (+35);

- tiibraketid 1347 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 7372 (+23);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 721 (+3).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.