Läbi müüdud suvised suurkontserdid on loonud pinnase võltspiletite turule

Eeloleval nädalavahetusel esineb Tallinnas maailmakuulus artist The Weeknd. Kuna kontserdipileteid enam tavapärasel viisil osta ei saa, loodavad paljud fännid piletite edasimüüjate peale, kuid nii langetakse sageli pettuste ohvriks ning on oht, et kalli hinna eest muretsetud elamusest võib inimene hoopiski ilma jääda.

The Weekndi piletid müüdi välja juba poolteist nädalat pärast nende müüki tulemist. Kuna nõudlus on siiani suur, siis on kurjategijad leidnud ka võimaluse lisaraha teenida.

Võltsingu ära tundmine on mõnel juhul väga raske, seega ürituse korraldajad järelturult ostmist ise ei soovita.

"Ei pea olema pilet alati võltsitud, vaid on ette tulnud ka situatsioone, kus ühte ja sama piletit on müüdud mitmele inimesele. Aga sellega juhtub see, et esimene, kes sellega uksest sisse tuleb, saab läbi, aga kõik järgnevad, kellel see pilet on, kes on selle sama pileti ostnud, enam sisse ei saa," selgitas kontsertagentuuri Live Nation turundusjuht Ott-Sander Palm.

Fännidele, kes siiski järelturgudelt pileteid osta soovivad, soovitab Palm pingsalt uurida pileti pisidetaile. Sageli võivad võltsingutel olla valed näiteks meiliaadress, pileti välja printimise kuupäev, infotelefonide numbrid või näiteks ka riik, kus piletit välja prinditi.

Tasub jälgida, et Talllinnasse The Weekndi kontserdile sai piletit osta vaid kas Baltikumist või Soomest. Kõige vähem soovitab ta aga usaldada PDF-faile.

"Aga meil on tulnud ikkagi meili peale selliseid kunstiteoseid ka, mis tihtipeale ikkagi paneb imestama, kui palju on vaeva nähtud sellega, et võltsida ühte piletit," ütles Palm.

"Ikka photoshop'itud on. Küll on võetud The Weekndi nägu või ametlikku kujundust ja pandud see kokku hoopis mingi teise kontserdi pileti põhjaga ja sinna veel istutatud kas siis kuupäev või väravate kellaaeg, midagi, mis läheb kokku selle sündmusega," kirjeldas ta.

Samuti on Palmi sõnul oluline teha järelturul piletimüüjale korralik taustakontroll.

Kuna aga korraldajad pettuste lahendamiseks ise midagi ette võtta ei saa, siis soovitavad nii korraldajad kui ka politsei teha kõigil petuskeemide ohvriks langenutel avalduse politseisse.

"Alati tasub anda teada, kui inimene on petta saanud. Me anname enda poolt parima, et need inimesed üles leida, kes sellise pettusega tegelevad. Nii et julgustan julgelt tulema politsei poole. Kõige hullem on see, kui inimesed sellest teada ei anna, siis me ei saa ka uurida, kes selliste kelmuste või pettustega meil tegelevad," rääkis Ida-Harju politseijaoskonna patrulltalituse juht Pirko Pärila.

Siiani on politsei saanud kaks avaldust, ühe The Weekndi ja teise Depeche Mode'i kontserdi kohta.