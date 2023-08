Kantsler Saks: ma ei pöördunud kaposse, sest tegu oli lihtsalt piinliku vestlusega

Väide, et peale juunikuist vestlust presidendi sisenõuniku Toomas Sildamiga, kus too väidetavalt sidus ühte eelnõude väljakuulutamise ja presidendi kantselei rahastamise, oleks pidanud kohe pöörduma kaposse, ei ole õige, sest vestluses polnud midagi kriminaalset, tegu oli lihtsalt piinliku juhtumiga, ütles ERR-ile rahandusministeeriumi kantsler Merike Saks.

Presidendikantselei rahastamise skandaal võttis esmaspäeva õhtul uue suuna, kui rahandusministeeriumi kantsler Merike Saks väitis, et just presidendi sisenõunik Toomas Sildam sidus mitmete seaduste väljakuulutamise ja presidendi kantseleile raha eraldamise.

Tartu Ülikooli karistusõiguse professor Jaan Ginter ütles ERR-le, et Merike Saks oleks pidanud kohe pöörduma kaitsepolitsei poole, praegu ei jäta asja avalikustamine head muljet.

Saksa sõnul pidas ta toona Sildamiga vestlust pigem piinlikuks ja ebamugavaks ning ei näinud selles midagi kriminaalset, mistõttu ei pöördunud ta ka kaitsepolitseisse.

Kuidas kommenteerite Ginteri väidet, et te oleksite pidanud pöörduma kaitsepolitseisse?

Professor Ginter on väitnud, et Saks pidas Sildami pakkumist enda väitel tõsiseks. Ma ei pea sellist väidet päris õigeks. Sest kui me loeme, mida mina olen ütelnud, siis mina olen ütelnud seda, et Sildamiga vestluses ta sidus omavahel ühte vestlusesse kaks teemat: presidendi kantselei rahamured ja eelnõude väljakuulutamise seadusena, viidates rahamurele ja tehes ka viite, et kui oleks rohkem vahendeid, siis saaks kantselei töötada kiiremini. Sellist väidet ei pidanud ma Toomase poolt kohaseks ja mul oli ebamugav. Sellega meie vestlus enam-vähem ka lõppes.

Samas pidasite seda juhtumit piisavalt tõsiseks, et rääkisite sellest rahandusminister Mart Võrklaevale.

Rahandusminister on minu ülemus ehk minu juht siin ministeeriumis. Ma rääkisin rahandusministriga mitmel põhjusel, sellepärast, et ma ei olnud isegi teadlik, et presidendi kantseleil on eelarvetaotlus sees ehk mul oli vaja täpsustada, millest siis nüüd üldse jutt on. See ei olnud ametlik taotlus. Selle jutu kestel ma rääkisin talle ka jutuajamisest Toomas Sildamiga.

Milline oli Võrklaeva reaktsioon, kas mäletate – kas tema soovitas seetõttu kuhugi pöörduda?

Härra Võrklaev on selgitanud oma reaktsiooni mitmel korral, sealhulgas ka (teisipäeval) äsja lõppenud (riigikogu) erikomisjoni istungil. Et nende teemade omavahel sidumine ei ole kohane. Kaitsepolitseisse pöördumist me kumbki sel hetkel tõesti ei kaalunud. Üldse ei kaalunud, sest me pidasime seda vestlust, mida Sildam oli pidanud nii minu kui ka rahandusministriga, piinlikuks, mittekohaseks.

Aga et kas ma arvasin, et Toomas Sildam käitub kuidagi kriminaalselt – ei, sellel hetkel ei plaaninud ma kuhugi tormata mingisugust avaldust kirjutama.