Reinsalu: riigi usaldusväärsus on löögi alla sattunud

Riigikogu erikomisjon arutas teisipäeval esile kerkinud väiteid, et presidendi sisenõunik Toomas Sildam sidus vestluses rahandusminister Mart Võrklaeva ja rahandusministeeriumi kantsleri Merike Saksaga kokku kantselei rahataotluse ja seaduste väljakuulutamise.

Komisjoni juht Urmas Reinsalu kinnitas ETV saates "Ringvaade suvel", et komisjon jätkab arutamist ja kavas on üle kuulata ka Sildam ja Saks.

"Ma arvan, et siin on kaks aspekti. Üks on see, kas leidis aset see n-ö mõjuvõimuga kauplemine. Rahandusminister viitas, et olid ka mingid mõjuisikud, kelle isikuid ta ei saa komisjonile öelda. See on väga huvitav, kes need isikud on. Ma kavatsen kindlasti teha pingutusi selle väljauurimiseks ja nende isikute ülekuulamiseks. Teine pool peitub selles, kas tegemist on hoopis mingisuguse poliitilise spinniga, katsega riigipea institutsiooni neutraliseerida või kuidagi kahjustada," põhjendas Reinsalu aruteludega jätkamist.

Reinsalu ütles, et kui Sildami suunas on nii tõsised süüdistused, siis tulnuks seda kohe uurida, mitte paar kuud vaiba all hoida.

"Tõsiasi on, et kui me mõtleme, siis sellest kaks kuud ei olnud ju midagi, kõik toimus vaiba all see poleemika. Ja korraga, päev pärast presidendi kriitikat automaksu kohta, tuleb nentida, järgmisel päeval ilmus selline ründav seisukohavõtt ajakirjanduses rahandusministri poolt. Ja minu jaoks on siiamaani arusaamatu – kui me räägime tõsiseltvõetavast riigist, siis ma arvan, et kui on tegemist nii nagu diagnoos oli, väga tõsise süüdistusega, siis seda oleks tulnud arutada põhiseaduslike institutsioonide tasemel," kommenteeris ta.

Reinsalu hinnangul õõnestab toimuv riigi usaldusväärsust.

"Minu küsimus on, kas neid väiteid omistatakse liiga dramaatiliselt Sildamile või see asi selles kontekstis tegelikult juhtus. Me tegelikult seda täpselt ei tea. Ja sellepärast tulebki need ütlused võtta. Ja kui see on mingi poliitilise spinni katse, siis see on äärmiselt lubamatu. Tegelikkuses on löögi alla sattunud riigi usaldusväärsus," rääkis Reinsalu.

"Kui me kujutame ette, et see süüdistus vastab tõele, et kaubeldakse Eesti vabariigis seadustega, seaduste väljakuulutamisega ja katse on selline, et teha seda riigieelarve rahaga, siis tegelikult võimude lahususe ja õigusriigi toimimine kaotab mõneti oma mõtte. Siis tegelikkuses tähendab see seda, et sellist aktsiooni võiks rakendada ka kohtuotsuste puhul jne. Ja see on kindlasti põhiseaduse mõtte, põhiseaduse sätte vastane, niisugune initsiatiiv, kui see aset leidis," selgitas ta.

"Ja teiselt poolt, kui see on omistatud ja praegu see spinn on esile toodud, siis kahtlemata see käib riigi usaldusväärsuse, reputatsiooni arvelt. Inimesed õigusega vaatavad, et riik eeldab, et nemad peavad seadusi täitma ja reegleid täitma, aga riigi juhtimise tasemel toimub mingisugune nurgatagune diilimine või siis ka poliitiline operatsioon meedias riigipea diskrediteerimiseks," lisas ta.

Reinsalu hinnangul näitab see, et presidendi kantseleil raha ei ole, seda, et riigi asjaajamise kultuuris ja stiilis on midagi kehvasti.