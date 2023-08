Valitsuse liikmed on presidendi kantselei skandaalis eriarvamusel

Puhkuselt naasnud peaminister Kaja Kallas ütles, et sai rahandusminister Mart Võrklaeva (RE) ja ministeeriumi kantsleri Merike Saksa ning presidendi sisenõuniku vestlustest teada jaanipäeva paiku ehk veidi aega pärast nende toimumist.

"See ei ole ühe poole süüdistused teise poole vastu, vaid see on see, kuidas need asjad olid. Selle kohta on konkreetselt tõendid. Ma arvan, et see on üks selliseid asju, mis võib-olla aastaid tagasi oli tavapärane, aga praegu see tavapärane ei ole. Nagu ei ole samaoodi tavapärane misiganes kommentaaride tegemine näiteks töökollektiivides, mis varasemalt võib-olla oli aktsepteeritud," rääkis Kallas.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees, siseminister Lauri Läänemets ütles, et tal on raske uskuda, et presidendi kantselei võiks seaduste väljakuulutamisega kaubelda. Tema kuulis nendest vestlustest alles nüüd.

"Pigem on siin midagi muud taga. Kuna koalitsioonipartnerid kaks kuud polnud midagi kuulnud ja see tuli välja mingite muude konfliktide käigus, siis minul on raske uskuda, et seal midagi tõsist oleks. Ja kui midagi tõsist, siis minu soovitus on see – õiguskaitseorganid, kui nende poole ei pöörduta, siis tuleks oma sõnad tagasi võtta," rääkis Läänemets.

Eesti 200 esimees ja riigikogu esimees Lauri Hussar ütles, et parlamendi riigieelarve kontrolli komisjon peaks välja selgitama, kas presidendi nõunik Toomas Sildam seostas vestlustes kantselei rahataotluse ja seaduste väljakuulutamise või mõisteti sõnumeid valesti.

Hussari sõnul tuleks selliste intsidentide vältimiseks hakata põhiseaduslike institutsioonide eelarveid koostama mitte valitsuses nagu praegu, vaid riigikogus.

"Põhiseaduslike institutsioonide eelarved hakkaksid kujunema riigikogus ja need oleksid selgelt ettepanekud, mis tulevad riigikogu rahanduskomisjonist. See aitaks ka tulevikus selliseid probleeme, nagu me nüüd siin ajakirjanduse vahendusel oleme näinud, vältida," kommenteeris ta.

Kaja Kallase sõnul on põhiseaduslike institutsioonide rahastamiskorra muutmisest olulisem ülekulu.

"Mitte keegi ei saa kulutada rohkem kui maksumaksja raha on. Ei saa ka põhiseaduslikud institutsioonid olla vanajumala selja taga, et neile kuidagi eelarvereeglid ei kehti. Ka nemad peavad esitatud eelarvetest kinni pidama ja lõppkokkuvõttes riigikogu otsustab," sõnas ta.

Endine justiitsminister Lea Danilson-Järg (Isamaa) kirjutas ERR-i uudisteportaalis ilmunud arvamusloos, et üks oluline minister on valitsuskabinetis võimaliku kärpekohana nimetanud ka presidendi 24. veebruari vastuvõtu ära jätmist. Kaja Kallas ütles, et juhatab kõiki valitsuse kabinetinõupidamisi ning sellist juttu seal räägitud ei ole.