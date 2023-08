Holm: põhiseaduslike asutuste eelarve üle peaks otsustama riigikogu

Te osalesite täna riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni istungil. Kas see, mida me näeme, on Toomas Sildami kehvasti välja kukkunud nali või mõjutamiskatse, et presidendi kantseleile raha saada?

Ei mina ega keegi riigikontrollist selle vestluse juures kapo peahoones ei olnud, nii et ma ei tahaks siin lisada muljeid või tundeid, mis tundub selles vaidluses peamisel kohal. Eks seda peavad asjaosalised ise selgitama, mis täpselt toimus. Ja riigikogus töötab komisjon sellega ja ma loodan, et järgmisel korral, kui asjaosalised ise sinna tulevad, saavad nad seda selgitada.

Kui tõsise korruptsiooniriskina te põhiseaduslike institutsioonide rahalist sõltuvust täitevvõimust tajute?

Ma arvan, et sõltumatud põhiseaduslikud institutsioonid ei saa sõltuda valitsusest. Ja see ei ole minu seisukoht. Me oleme sellel teemal palju kordi rääkinud riigikohtu esimehe, õiguskantsleri, vabariigi presidendi kantselei juhi ja riigikogu kantselei juhiga, et see on meie hinnangul probleem. Ei ole võimalik ette kujutada olukorda, kus on võimalik sõltumatult töötada, olles sõltuvuses valitsuse otsustest.

Seetõttu on meil ka ettepanek – ja mida minu meelest see antud juhtum toetab – viia see otsustusõigus sinna, kuhu ta peaks kuuluma ehk riigikogu peaks olema see, kes põhiseaduslike institutsioonide eelarve üle otsustab.

Iroonilisel kombel kontrollite teie rahandusministeeriumi ja samal ajal peate oma kantselei toimimiseks rahandusministrilt raha saama.

Minu meelest see on suurepärane näide sellest rollikonfliktist, kus tõepoolest riigikontroll igal aastal küsib ja peab seletama oma rahavajadust rahandusministeeriumile samal ajal ise seda auditeerides. Ma arvan, et tavapärases olukorras tundub see tõesti korruptiivsena, aga selline lahendus on meil seadusesse sisse kirjutatud.

Sellest on aastaid räägitud, aga miskipärast oleme ikka samas seisus. Mille taha see jääb? On meil vaja seaduseid muuta? Piisab lihtsalt poliitilisest tahtest, et päriselt see asi ära lahendada?

Mina usun, et valmidus selle üle otsustada on praegu olemas. Kui lugeda kas või rahandusministri enda partei (Reformierakonna) valimisprogrammi peatükki "Kindlates kätes demokraatia", on see selgelt kirjas, et põhiseaduslike institutsioonide eelarvet peaks otsustama riigikogu, et vältida sõltuvust valitsusest. See sõltuvus on sinna sisse kirjutatud, seda nähakse probleemina ja ma usun, et see tahtmine on olemas.

Täna istungil kinnitas ka Eesti 200, et nad on valmis seda arutama ja ka sotsiaaldemokraadid on sellest rääkinud, kui rääkida koalitsioonist. Aga kindlasti on ka opositsioonis neid, kes leiavad, et see oleks mõistlik ja see otsustuskoht peaks olema riigikogus.