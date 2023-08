Lääneranna vald kandis Parvel Pruunsillale raha tagasi

Pruunsillale oli see üllatuseks. "Jah, tõepoolest on tagasi," ütles ta ajalehele pärast kontrollimist. "Minu meelest on see jabur. Tean, et kool oli nõus mitmesuguste variantidega, kohtuasjade tagasivõtmiseni. See tundub mulle praegu kiusu ajamise või ärategemisena, sest lahendus ju on. Metsküla koolile sobivad toetused on järgmisest aastast tulemas ja ühe aasta tegutsemise raha olemas."

Lääneranna vallavanem Ingvar Saare ütles Lääne Elule, et raha kanti tõepoolest Pruunsillale tagasi.

Vallavanema sõnul ei avaldanud Metsküla koolikogukond soovi erakooli asutada.

"Sellisel juhul oleks mõeldav olnud Pruunsilla raha eest sel õppeaastal kooli tegevusega jätkata," lisas Saare. "Riigi toetusmeetmed, millest räägitakse, pidid tulema juulis. Praeguseni, veel augustis, ei ole aga teada, millistel tingimustel ja kuidas väikekoole toetama hakatakse. Vallavalitsus ei saa lähtuda tingimustest, mida veel olemas ei ole."

Vallavalitsuse liige Jane Mets, kelle vastutusvaldkonnas on valla hariduselu, ütles, et Metsküla kooli töötajatele on töötukassa kaudu koondamisteade saadetud. "Tegemist on kollektiivse koondamisega, kuna töösuhe lõpeb kõigil kuuel Metsküla koolis töötanud inimesel. Töösuhte lõppemise kuupäev on 31. august," sõnas ta.