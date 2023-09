Kohus andis Metsküla koolile ja vallale aega kompromissi leidmiseks

Kohus andis pooltele kompromissi leidmiseks aega 11. oktoobrini, ütles kohtu pressiesindaja Anneli Vilu.

Vallavõimu poolt sellest õppeaastast ametlikult suletud Metsküla kool on 1. septembrist tegutsenud nn geriljakoolina, kus ligi 20 õpilast õpetavad õpetajad tasuta. Koolil on jätkuvalt olemas koolitusluba, sest haridusminister pole seda vastupidiselt Lääneranna vallajuhtide soovile veel tühistanud. Haridusministril on koolitusloa tühistamiseks aega oktoobrini.

"Me rääkisime täna kohtus, et oleme teinud kõik, et meie laste kool alles jääks. Meil oli eesmärk, et kool jääks alles vallakoolina, aga kuna see kool kevadel nii ootamatult meilt ära võeti ja suve jooksul pole kompromisse sündinud, oleme pikalt pingutanud, et vormistada Metsküla kool ära erakoolina. Ütlesime seda ka kohtus, et hakkame sundkäiguna seda erakooli praegu tegema," rääkis Metsküla kooli lapsevanem Silvia Lotman ERR-ile.

"Tänane kohtuistung andis lootust, et kohus näeb, et seda olukorda on võimalik kohtuliku kompromissiga lahendada ja me ootame väga, et vald ka sellega kaasa tuleb ja teeb meile kompromissiettepaneku. Ootame vallalt, et meie kool Eesti juriidilisse ruumi sobituks: see on valla ja meie ühine vastutus, et meie kool oleks vormistatud, et meie lapsed ei kõiguks era- ja mitteerakooli vahelises vormis," sõnas Lotman.

Lääneranna vallavanem Ingvar Saare ei soovinud teemat pikemalt kommenteerida, kuid ütles, et kindlasti on vald nõus Metsküla lapsevanemate samme erakooli tegemise suunas toetama. "Aga peabki vaatama, kas nad teevad selle erakooli," ütles Saare.

Kolmapäeval tutvustab Lääneranna vallavalitsus ülevaadet valla haridusreformist ja pakub ajakirjanikele oma vaadet Metsküla algkooli temaatikale.

Lääneranna vallavolikogu otsustas 24. märtsi istungil kärpida kohalikku koolivõrku: selleks suletakse Lõpe ja Metsküla kool, kaotatakse Koonga ja Varbla koolist järgmise aasta sügisest 7.–9. klass ning muudetakse Virtsu kool, mida esialgu samuti sulgeda plaaniti, alates sellest sügisest neljaklassiliseks algkooliks.

Tallinna ringkonnakohus otsustas juunis tühistada Metsküla kooli esialgse õiguskaitse. Seega kehtib Lääneranna vallavalitsuse märtsikuine otsus, et Metsküla kool peaks panema sellest sügisest uksed kinni. Sama otsuse tegi kohus Virtsu kooli kohta.

Tallinna halduskohtus ja ringkonnakohtus on praeguse seisuga menetlemisel veel neli kohtuasja, mis puudutavad Metsküla, Koonga, Varbla ja Virtsu kooli.