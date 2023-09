Lääneranna valla hinnangul oli koolireform hoolimata kohtuvaidlustest vajalik

Lääneranna reform puudutas valla seitsmest koolist viit. Vallavanem Ingvar Saare ütles kolmapäeval pressikonverentsil, et koolivõrgu korrastamise taga oli laste väike arv, hoonete seisukord ja võimaluste puudumine nende renoveerimiseks ning võimetus maksta senise koolivõrgu pidamisel õpetajatele konkurentsivõimelist palka.

Virtsu lapsevanem Henrik Raave pole nõus Virtsu kooli neljaklassiliseks kärpimisega ja peab kummaliseks, et vald on jätkuvalt umbusklik haridusministeeriumi loodava maakoolide toetusmeetme suhtes.

"Siit poolt peaks praegu tegema kõik selleks, et see toetus kätte saada. See sama Virtsu kool, neli klassi täna ei kvalifitseeru valitsuse toetusmeetme alla. Kiires korras tuleks taastada need kaks klassi, lapsed on praegu veel võimalik kooli tagasi tuua, et me kvalifitseeruks kuueklassilise kooli toetusmeetme alla," selgitas Raave.

Vallavanema sõnul on riigi plaanitud toetusmeede aga ajutine lahendus ja ei päästa pikemas perspektiivis.

"Tõsi, ajutiselt mingisugune rahaline toetus tuleb, aga kui see on kavandatud kestma kuni kolm aastat, siis ilmselt on omavalitsused kolme aasta pärast võib-olla veel suurema väljakutse ees. Siis ju need kulud jälle lisanduvad tulubaasi tagasi," ütles Saare.

Metsküla algkooli õpilased on praegu seaduse mõistes hallil alal, sest vald lõpetas kooli tegevuse, kuid haridusministeerium ei ole tühistanud koolitusluba ja endine personal õpetab lapsi tasuta edasi.

"Need lapsed, kes on Metsküla kooli nimekirjas, seaduse järgi tegelikult koolikohustust ei täida. Et see ei saaks edaspidi kuidagi neile takistuseks, siis see on see kõige akuutsem küsimus ja probleem, mis tuleb lahendada," sõnas Saare.

Tallinna halduskohus andis Lääneranna vallale ja Metsküla lapsevanematele 11. oktoobrini aega, et leida omavahel kompromiss. Metsküla lapsevanem Silvia Lotman on varem öelnud, et kogukond tahab luua seal erakooli, kuid selleks on vaja aega.