Riina Solman: 24. veebruari vastuvõtu vajalikkuse tõi teemaks Kaja Kallas

Endine justiitsminister Lea Danilson-Järg (Isamaa) kirjutas arvamusartiklis , et üks eelmise valitsuse ministritest käis võimaliku kärpekohana välja 24. veebruari vastuvõtu. Endise riigihalduse ministri Riina Solmani (Isamaa) sõnul oli see peaminister Kaja Kallas (Reformierakond), kes ise aga väite tagasi lükkas.

Kallas ütles neljapäeval ERR-ile, et ühelgi valitsuse nõupidamisel pole olnud juttu 24. veebruari vastuvõtu ärajätmisest. Samas sõnas reedel endine riigihalduse minister Solman ERR-ile, et selle tõi valitsuskabinetis teemaks just Kallas. Peaminister lükkas ka reedel väite tagasi.

"See on alatu vale, mis on selgelt ajendatud poliitilistest motiividest," ütles Kallas ERR-ile.

Solman selgitas, et kui valitsuskabinetile käis nõupidamisel presidendi kantselei eelarvetaotlust tutvustamas kantselei direktor Peep Jahilo, tuli seal juttu ka presidendi vastuvõtust.

"Sõnasõnaliselt on võimatu sellele järgnenud arutelu taastada, kuid mäletan, et küsimuse, kas presidendi 24. veebruari vastuvõttu on ikka vaja, viskas õhku peaminister, viidates justkui, et selle arvelt saaks ju kulusid kokku hoida. Aasta varem oli koroonakriisi tõttu vastuvõtt ära jäänud. Kas peaminister mõtles seda naljana või mitte, on tagantjärele raske öelda, kuid niisugune teema tõepoolest jutuks oli," selgitas Solman.

Sotsid ja Peterkop Solmani väidet ei kinnita, Jahilo arutelu ei kommenteerinud

Toonane tervise- ja tööminister Peep Peterson (SDE) ütles ERR-ile, et mäletab, et seesugune teema oli nõupidamisel laual, kuid ei mäleta, kas väljaöeldu täpselt Kaja Kallase suust tuli.

Piret Hartman (SDE), kes oli siis kultuuriminister, ütles ERR-ile, et tema ei kinnita väidet, nagu oleks Kaja Kallas toonud teemaks vastuvõtu võimaliku ärajätmise.

"Mina ei mäleta üldse, et oleksime rääkinud vastuvõtu tasandil neil teemadel," sõnas Hartman. Ta selgitas, et valitsuse seisukoht oli vastupidiselt toetav, et asutuste rahamuredele tuleb leida lahendus.

Presidendi kantselei kommunikatsiooniosakonna juhataja Mariann Sudakov ütles ERR-ile, et Jahilo ei pea kohaseks valitsuse arutelude sisu kommenteerida.

Riigisekretär Taimar Peterkop ütles ERR-ile, et tema mäletamist mööda sellist teemat jutuks tulnud pole. Peterkop selgitas, et valitsuskabineti nõupidamised on kinnised ning need ongi selleks, et ministrid saaksid omavahel vabas vormis arutleda.

Solman võttis peaministri öeldut naljana

Solman lisas, et tema ise võttis Kallase mainitut naljatleva hoiakuna, sest edasine arutelu jätkus mõne teise ministri mängulise lõõpimisega. Küll aga tõdes ta, et igas naljas on alati tõetera.

Endine riigihalduse minister viitas ka Peep Jahilo väljaöeldule, kus kantselei direktor tõdes, et manitses kantselei ametnikke poliitikutega suhtlemisel mitte kasutama iroonilist retoorikat või mängulist kõnepruuki.

"Ehk võis kabinetis kuuldu mõjuda kantseleile nalja asemel negatiivse signaalina," ütles Solman.

Ta lisas, et tema hinnangul pole küsimus selles, et kantselei ei sooviks kulusid kokku hoida, vaid peaministri väljaöeldu võis mõjuda kui ebamugav tõele otsavaatamise fakt, kuna kantselei tööülesannete hulka jääb ka Eesti riigile oluliste traditsioonide hoidmise eest vastutamine.

Samas ei avaldanud arvamusartiklis teema tõstatanud Danilson-Järg ise ERR-ile, millise ministriga tegu oli.

Toonane haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas (Isamaa) sõnas ERR-ile, et tema ei mäleta, kes, mida ütles, kuid presidendi kantselei kulude arutelul oli kindlasti teemaks ka presidendi vastuvõtt.

Eelmise valitsuse rahandusminister Annely Akkermann (Reformierakond) ütles, et tema ei kuulnud kordagi, et valitsuses vastuvõtu vajalikkuse üle oleks räägitud. Akkermann lisas, et ta kahtleb sügavalt faktis, nagu oleks see nõupidamisel teemaks tulnud.

Endine välisminister Urmas Reinsalu (Isamaa) ütles, et tema isiklikult sel nõupidamisel ei osalenud ning seetõttu ei saa ka ministri nime öelda.