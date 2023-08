USA seisab silmitsi aina kasvava kodutusega

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et üha rohkem ameeriklasi jääb kõrgete eluasemekulude tõttu kodutuks.

Pandeemia vaibudes on USA-s kodutute arv kiiresti kasvanud. Mittetulundusühingute ja valitsusasutuste aruannete kohaselt on kodutute inimeste suur tõus seotud eluasemekulude tõusuga. USA-s jätkub veel ka opioidikriis.

"Pandeemiaga seotud abifondid pakkusid puhvrit. Me näeme, mis juhtub, kui need ressursid pole enam saadaval," ütles kodutuse vastu võitleva ühingu juht Donald Whitehead.

Ajaleht The Wall Street Journal vaatas üle enam kui 300 asutuse andmed. Need asutused loevad riigis kokku kodutuid inimesi. Võrreldes 2022. aastat on kodutute arv USA-s kasvanud umbes 11 protsendi võrra, selgub The Wall Street Journali uuringust.

New Orleansi piirkonnas kasvas kodutude arv umbes 15 protsenti. Piirkonnas tõusevad üürihinnad, 2021. aastal räsis linna ka orkaan Ida. Kasvava kodutusega seisab silmitsi ka USA ärikeskus New York.

Kriitikud leiavad nüüd, et kõigepealt peaks valitsus tegelema eluasemekriisiga, mis on üks peamiseid põhjuseid, miks inimesed eluraskustesse satuvad.

USA elamumajanduse ministeeriumi (HUD) hinnangut on oodata selle aasta lõpus.