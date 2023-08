Oluline 16. augustil kell 5.55:

- Ukraina sõjavägi kasutab demineerimisel termokaameraid;

- Kiiev: Vene vägedel ei õnnestunud tagasi saada oma kaotatud positsioone Urožainos;

- Põhja-Makedoonia liitus G7 julgolekutagatiste deklaratsiooniga.

Ukraina sõjavägi kasutab Vene miinide tuvastamiseks eksperimentaalseid termokaameraid, teatas kolmapäeval USA telekanal CNN.

Zaporižžja oblasti kaguosas asuvas Robotõne külas tuvastavad Ukraina väed Vene miine termokaameratega varustatud droonide abil.

Uus droonitehnika toimib kõige paremini piiratud päikesevalgusega ajal. Miinid säilitavad maa jahtudes päikese soojust ja muutuvad termokaameratel tuvastatavaks eredate valgete punktidena. Uue meetodiga töötav üksus kasutab kaevikutest avastatud miinide õhkimiseks spetsiaalseid laenguid.

Kuigi see taktika aitab Ukrainat Venemaa rajatud ulatuslike miiniväljade puhastamisel, ei ole see püsiv lahendus. Meetod on vähem tõhus vähese päikesega aastaaegadel, näiteks sügisel ja talvel.

Miiniväljad takistavad praegu Ukraina vasturünnaku edenemist. Sapööriüksused seisavad silmitsi nii logistiliste väljakutsetega kui ka tehnika nappusega.

Läinud kuul teatas Leedu kaitseminister, et moodustab koalitsiooni Ukraina demineerimisalgatuste toetamiseks. Umbes samal ajal kohtusid Ukraina riikliku päästeteenistuse liikmed Poolas Kambodža ekspertidega, et saada demineerimiskoolitust.

Lõpuks sai hiljuti sertifitseeritud Ukrainas toodetud demineerimismasin, mis on võimeline toime tulema jalaväe- ja tankitõrjemiine. Harkivis asuvad tootjad saavad nüüd alustada masinate tootmist.

Ukraina peastaap teatas teisipäeva õhtul, et Vene väed püüdsid taastada oma kaotatud positsioone Donetski oblastis Urožainos. Peastaap teatas, et mingit otsustavat edu pole venelastel õnnestunud saavutada. Peastaap teatas varem teisipäeval, et riigi väed teevad edusamme Donetski oblastis asuvas Urožaine piirkonnas. Asekaitseminister Hanna Maljar teatas juba 10. augustil, et Ukraina väed teevad Urožainos edusamme.

Peastaabi õhtuse rindeülevaate kohaselt üritavad venelased edasi liikuda ka Kupjanski, Avdijivka ja Marijinka suunal. Ukraina võimud alustasid 10 augustil Kupjanski ümbruses tsiviilisikute evakueerimist, vahendas The Kyiv Independent.

Põhja-Makedooniast sai 15. riik, mis ametlikult liitus G7 julgeolekutagatiste deklaratsiooniga, teatas kolmapäeval president Volodõmõr Zelenski.

Zelenski avaldas tänu Põhja-Makedoonia peaministrile Dimitar Kovačevskile "isiklike jõupingutuste eest kahe riigi vahelise partnerluse tugevdamisel". Järgmiseks sammuks on vaja läbirääkimisi kahepoolsete julgeolekulepingute üle Ukraina ja Põhja-Makedoonia vahel.

Praeguse seisuga on G7 deklaratsiooniga ühinenud 15 riiki. Ukraina peab praegu läbirääkimisi USA, Ühendkuningriigi ja Kreekaga kahepoolsete julgeolekugarantiide lepingute üle.

Konkreetsed kahepoolsed julgeolekulepingud Ukraina ja deklaratsiooni osapoolte vahel keskenduvad teatud kohustustele, sealhulgas Ukraina relvajõudude vastupanuvõime tagamine, Ukraina majandusliku stabiilsuse tugevdamine ning tehnilise ja finantsabi andmine kiireloomuliste vajaduste rahuldamiseks.