Stoltenbergi büroo juht: Ukraina võib saada NATO-sse aladest loobudes

Kuigi NATO kaitsealliansi peasekretär Jens Stoltenberg ise pole soovinud kommenteerida võimalikke lahendusi Vene-Ukraina sõjale, siis tegi seda hiljuti tema kantselei ülem Stian Jenssen, vahendas Norra leht Verdens Gang (VG).

Stian Jenssen viitas teisipäeva hommikul peetud paneeldiskussiooni käigus Arendalis, et Ukraina võib saada NATO liikmesuse vastutasuks kui loovutab osa oma territooriumi Venemaale.

Konkreetselt päris seda talt VG ajakirjanik, kes küsis kas Ukraina peab maad loovutama saavutama rahu Venemaaga ja NATO liikmesuse. Jenssen ütles oma vastuses, et kõnelused sõjajärgse staatuse osas on juba käigus ning territooriumi loovutamise on toonud esile juba teised. Stian Jenssen samas tõi esile, et sedasi ei pea minema, kuid see võib olla võimalik lahendus.

NATO peasekretär Jens Stoltenberg ise on korduvalt öelnud, et Ukraina peab ise otsustama millal ja millistel tingimustel on nad valmis pidama Venemaaga kõnelusi. Ka Jenssen ütles paneeli käigus sama.

Stian Jenssen ütles lisaks, et Ukraina NATO liikmesuse osas on olnud palju liikumist ning on kõigi huvides, et ei tuleks uut sõda. Jensseni sõnul on Venemaa praegu suurtes sõjalistes raskustes ning Venemaa poolt uute Ukraina alade vallutamine tundub ebarealistlik. Nüüd on pigem küsimus, et mida Ukraina suudab tagasi võtta.

NATO riigid leppisid Vilniuse tippkohtumisel kokku, et Ukraina saab liikmeks kui alliansi liikmed on sellega nõus ning Ukraina vastab vajalikele tingimustele.

Ukraina julgeolekunõukogu sekretär Oleksi Danilov ütles hiljuti eraldiseisvalt Itaalia lehele La Repubblica, et Ukraina rahvusvahelised partnerid ei ole neid survestanud pidama Venemaaga kõnelusi. Samuti ütles Danilov ka varem Ukraina riigijuhtide välja öeldud seisukoha, et vaja on vabastada kõik okupeeritud alad.

Eelmise aasta detsembris läbi viidud küsitlusuuringu kohaselt ei toeta suur enamus ukrainlastest rahu nimel Ukraina territooriumite loovutamist.