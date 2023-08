Sõja 539. päev: Ukraina vabastas lõunarindel Urožaino küla

Ukraina maavägede ülema Oleksandr Sõrskõi sõnul on rindeolukord Kupjanski kaitsel muutunud keerulisemaks. Ukraina on toonud vastupealetungile seni reservis olnud 82. brigaadi. Kolmapäeval asus Ukrainast teele alates Vene invasioonist lõksus olnud konteinerlaev Joseph Schulte, mis peaks jõudma Türki neljapäeval.

Oluline 16. augustil kell 22.50:

- Zelenski: Vene rünnakud sadamatele ohustavad toidujulgeolekut;

- Moskva linnapea Sobjanini väitel võitleb Ukrainas 45 000 moskvalast;

- Ukraina maavägede ülem Sõrskõi: Kupjanski olukord on keeruline;

- Ukraina seni reservis olnud 82. brigaad ühines vastupealetungiga Robotõne kandis Zaporižžja oblasti rindelõigul;

- Ukraina sõjavägi kasutab demineerimisel termokaameraid;

- Ukraina teatas kolmapäeval, et on osana pealetungioperatsioonist vabastanud lõunarindel Urožaino küla.

- Rumeenia mõistis jõuliselt hukka Venemaa rünnakud Doonau taristule;

- ÜRO hinnangul on Ukrainas hukkunud ligi kümme tuhat tsiviilisikut;

- Põhja-Makedoonia liitus G7 julgolekutagatiste deklaratsiooniga;

- Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 650 sõdurit ja 24 suurtükisüsteemi.

Zelenski: Vene rünnakud sadamatele ohustavad toidujulgeolekut

Ukraina president Volodõmõr Zelenski mõistis kolmapäeval pärast järjekordset raketituld hukka Venemaa rünnakud riigi sadamatele. Zelenski ütles, et rünnakud kujutavad ohtu ülemaailmsele toiduga kindlustatusele.

"Venemaa võttis sihikule infrastruktuuri, mis tagab mitte ainult meie enda, vaid ka ühise ülemaailmse toidujulgeoleku", sõnas riigipea oma igapäevases pöördumises.

"Iga Venemaa rünnak nende vastu on löök maailma toiduainete hindadele. See on löök sotsiaalsele ja poliitilisele stabiilsusele Aafrikas ja Aasias," rääkis president.

Sobjanini väitel võitleb Ukrainas 45 000 moskvalast

Moskva linnapea Sergei Sobjanini väitel võitleb Ukrainas ligikaudu 45 000 moskvalast, vahendas Interfax. Nendest 20 000 mobiliseeriti Venemaa pealinnast ja veel ligikaudu 20 000 läksid sõtta vabatahtlike ja lepinguliste sõduritena.

CIA Factbooki kohaselt elab Moskvas pea 13 miljonit inimest.

Newsweek: Ukrainale sobiks hästi HIMARS-ite kobarmoon

Ukraina taotleb USA-lt juhitamata mitmikraketiheitjate HIMARS ja M270 MLRS jaoks kobarrakettide M26 DCIPM tarnimist, kirjutas kolmapäeval Newsweek.

Kobarmoonaga laetud kaugraketid on võti Venemaa kihilisest kaitsest läbi löömiseks, ütles USA eruohvitser ja Ukraina relvajõudude ülemjuhataja endine nõunik Dan Rice.

"Hävitatakse Vene rindepataljonid ja tagalaešelon. Meil ​​on Saksamaal neid kobarrakette utiliseerimist ootamas kümneid tuhandeid. Hävitamise asemel andke need lihtsalt ukrainlastele ja nad võidavad sõja," ütles Rice.

NATO kantselei ülem vabandas oma Ukraina alade loobumise sõnavõtu pärast

NATO peasekretäri Jens Stoltenbergi kantselei ülem Stian Jenssen vabandas oma hiljutiste kommentaaride pärast, milles ta viitas, et Ukraina võib saada NATO liikmesuse kui loobub osadest oma aladest, kirjutas Norra leht Verdens Gang.

Sõrskõi: Kupjanski olukord on keeruline

Ukraina maavägede ülem Oleksandr Sõrskõi tunnistas kolmapäeval rindeolukorra raskemaks muutumist Kupjanski rindelõigul. Sõrskõi sõnul tegeles ta raskenenud rindeolukorra tõttu enamuse päevast Kupjanski kaitsel olevate üksustega.

Esimene Vene mereblokaadi murdev laev asus Odessast Türgi poole teele

Konteinerlaev Joseph Schulte väljus kolmapäeva hommikul Odessa sadamast ning peaks jõudma neljapäeval Türgi Ambarli sadamasse. Venemaa lahkus hiljuti Musta mere viljakokkuleppest, mille raames sai Ukraina varem enda vilja maailmaturule eksportida. Too lepe tagas ka osade laevade liikumise Ukraina sadamatest.

Ukraina teatas eelmisel nädalal humanitaarkoridori rajamisest Mustal merel vabastamaks kaubalaevu, mis on sadamates olnud kinni alates Venemaa täieulatuslikust kallaletungist, meenutas Reuters. Venemaa pole veel teatanud, et kas kavatseb seda koridori austada. Joseph Schulte on alates 2022. aasta 23. veebruarist olnud sadamas lõksus.

Ukraina reservis olnud 82. brigaad ühines vastupealetungiga

Ukraina kaitsejõudude seni reservis olnud 82. õhudessantbrigaad on kaasatud vastupealetungi, kirjutas Forbes. Ligikaudu 2000 sõdurist koosnev üksus kasutab nii Marder lahingumasinaid kui ka Stryker lahingumasinaid ja brittide annetatud Challenger 2 tanke. Selle üksuse tehnikat on viimastel päevadel nähtud Lõuna-Ukraina Zaporižžja oblasti rindelõigul Robotõne kandis.

USA palus Iraanil lõpetada droonitarned Venemaale

Ameerika Ühendriigid survestavad Iraani lõpetama droonide tarnimist Venemaale. See on osa laiemast arutelust, mille käigus Washington ja Teheran püüavad vastastikku kirjutamata reeglite abil omavahelisi pingeid leevendada, kirjutas Financial Times.

Reutersi analüüs: Venemaa reid Türgi ranniku lähistel pingestab suhteid

Venemaa pühapäevane rünnak Türgi ranniku lähistel olnud kaubalaevale pingestab suhteid Mustal merel, kirjutas üks Reutersi analüütik. Venemaa nimetas rünnakut laeva inspekteerimiseks. Intsident toimus Türgi rannikust 60 kilomeetri kaugusel rahvusvahelistes vetes Istanbuli lähistel.

Türgi valitsus pole intsidenti ametlikult kommenteerinud. Analüütikute sõnul pingestab see Türgi presidendi Tayyip Erdogani püüdlusi hoida Venemaa presidendi Vladimir Putiniga häid suhteid. Erdogan kutsus Putini augustiks Türki, et arutada ÜRO vahendatud Musta mere viljakokkulepe taastamist.

Kolmandik Ukraina riigieelarvest läheb relvajõudude palkadeks

Kulutused Ukraina relvajõudude palkadele võtavad Ukraina riigieelarvest kolmandiku ehk ligi 520 miljardit grivna, teatas Ukraina rahandusministeerium.

Moskva väitel lasti Kaluga oblastis alla kolm Ukraina drooni

Venemaa kaitseministeerium väitis kolmapäeval, et tulistas Moskvast edelas asuvas Kaluga oblastis alla kolm Ukraina drooni.

Teate kohaselt toimus rünnak kell 5.00 hommikul ja see oli suunatud Kaluga piirkonnas asuvatele objektidele.

Kaluga kubernes Vladislav Šapša ütles Telegramis, et droonid lasti alla oblasti lõunaosas, mõnesaja kilomeetri kaugusel pealinnast Moskvast ning inimesed ja taristu rünnakus kannatada ei saanud.

Tegemist on sel kuul viienda õhurünnakuga Kaluga oblastile, mille Venemaa on väidetavalt tõrjunud.

Aasta tagasi Bahmuti lähistel käe kaotanud Ukraina sõdur, kelle nom de guerre on Ara Autor/allikas: SCANPIX/AP Photo/Libkos

Ukraina sõjavägi kasutab demineerimisel termokaameraid

Ukraina sõjavägi kasutab Vene miinide tuvastamiseks eksperimentaalseid termokaameraid, teatas kolmapäeval USA telekanal CNN.

Zaporižžja oblasti kaguosas asuvas Robotõne külas tuvastavad Ukraina väed Vene miine termokaameratega varustatud droonide abil.

Uus droonitehnika toimib kõige paremini piiratud päikesevalgusega ajal. Miinid säilitavad maa jahtudes päikese soojust ja muutuvad termokaameratel tuvastatavaks eredate valgete punktidena. Uue meetodiga töötav üksus kasutab kaevikutest avastatud miinide õhkimiseks spetsiaalseid laenguid.

Kuigi see taktika aitab Ukrainat Venemaa rajatud ulatuslike miiniväljade puhastamisel, ei ole see püsiv lahendus. Meetod on vähem tõhus vähese päikesega aastaaegadel, näiteks sügisel ja talvel.

Miiniväljad takistavad praegu Ukraina vasturünnaku edenemist. Sapööriüksused seisavad silmitsi nii logistiliste väljakutsetega kui ka tehnika nappusega.

Läinud kuul teatas Leedu kaitseminister, et moodustab koalitsiooni Ukraina demineerimisalgatuste toetamiseks. Umbes samal ajal kohtusid Ukraina riikliku päästeteenistuse liikmed Poolas Kambodža ekspertidega, et saada demineerimiskoolitust.

Lõpuks sai hiljuti sertifitseeritud Ukrainas toodetud demineerimismasin, mis on võimeline toime tulema jalaväe- ja tankitõrjemiine. Harkivis asuvad tootjad saavad nüüd alustada masinate tootmist.

Ukraina sõdurid Bahmuti ümbruses Autor/allikas: SCANPIX/AP/LIBKOS

Ukraina teatas kolmapäeval, et on osana pealetungioperatsioonist vabastanud lõunarindel Urožaino küla.

"Urožaino vabastati. Meie kaitsjad on piirkonnas. Rünnak jätkub," kinnitas asekaitseminister Hanna Maljar. Sama teatas ka Ukraina kaitseministeerium.

Ukrainian troops have liberated Urozhaine village, Donetsk region! — Defense of Ukraine (@DefenceU) August 16, 2023

Ukraina peastaap teatas teisipäeva õhtul, et Vene väed püüdsid taastada oma kaotatud positsioone Donetski oblastis Urožainos. Peastaap teatas, et mingit otsustavat edu pole venelastel õnnestunud saavutada. Peastaap teatas varem teisipäeval, et riigi väed teevad edusamme Donetski oblastis asuvas Urožaine piirkonnas. Asekaitseminister Hanna Maljar teatas juba 10. augustil, et Ukraina väed teevad Urožainos edusamme.

Peastaabi õhtuse rindeülevaate kohaselt üritavad venelased edasi liikuda ka Kupjanski, Avdijivka ja Marijinka suunal. Ukraina võimud alustasid 10 augustil Kupjanski ümbruses tsiviilisikute evakueerimist, vahendas The Kyiv Independent.

Soome riigikaitsekõrgkooli professor Aki-Mauri Huhtinen leidis, et Ukraina armee on teinud vasturünnakul olulisi läbimurdeid. "Tundub, et Ukraina on läbi murdnud Venemaa esimesest kaitseliinist Urožainos," ütles Huhtinen.

Huhtineni sõnul ei viinud Venemaa oma vägesid Urožainost õigel ajal minema ning kaotas seetõttu palju sõdureid kui ka tehnikat.

Sõjaekspert Joakim Paasikivi ütles, et Ukraina armee teeb edusamme nii Donetski kui ka Zaporižžja piirkonnas. "Vene miiniväljade tõttu edeneb rinne aeglaselt, aga see edeneb", ütles Paasikivi. Tema hinnangul on Ukraina armee jõudnud Venemaa esimese kaitseliini lähedusse.

Rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW) teatas samuti, et Ukraina väed teevad Zaporižžjas edusamme.

Briti luure: Venemaa toodab nüüd Shahed droone siseriiklikult

Ühendkuningriigi hommikuses sõjaülevaates hinnatakse, et Venemaa on nüüd pea kindlasti asunud siseriiklikult tootma Iraani päritolu Shahed droone. Vene väed on importinud Iraani Shahed droone alates 2022. aasta septembrist.

Droonide tootmine siseriiklikult tagab Venemaale kindlama ligipääsu droonidele võrrelduna nende impordiga.

Venemaa tahab tõenäoliselt saada droonide tootmises lähikuudel välistarnijatst sõltumatuks, kuid seni sõltuvad venelased Iraanist pärit komponentidest. Need jõuavad Iraanist Venemaale läbi Kaspia mere.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 16 August 2023



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/hNVy8TbN6C



#StandWithUkraine pic.twitter.com/uFFV62DJZ5 — Ministry of Defence (@DefenceHQ) August 16, 2023

Rumeenia mõistis jõuliselt hukka Venemaa rünnakud Doonau taristule

Rumeenia mõistis kolmapäeval "jõuliselt hukka" Venemaa korduvad rünnakud Doonau jõe äärse taristu pihta Ukrainas.

"Ma mõistan jõuliselt hukka Venemaa rünnakud süütute inimeste, tsiviiltaristu, sealhulgas viljahoidlate vastu Ukraina sadamalinnades Renis ja Ismailis," kirjutas välisminister Luminita Odobescu sotsiaalmeedias.

Vene ründedroonid tabasid Odessa oblastis Doonau jõesadama rajatisi, teatas Ukraina hommikul okupantide järjekordsest rünnakust viljaekspordiga seotud sihtmärkidele pärast Musta mere viljaleppest väljumist.

Odessa oblasti kuberner Oleh Kiper ütles, et vaenlase kahes droonirünnaku laines ühele Doonau sadamatest said purustusi laod ja viljahoidlad.

Medvedev: Ukraina peab Venemaa kasuks loobuma Kiievist

Vene julgeolekunõukogu aseesimees Dmitri Medvedev kommenteeris ka hiljuti Norra meedia kajastatud NATO peasekretäri Jens Stoltenbergi kantselei ülema Stian Jensseni kommentaari, mille kohaselt võib Ukraina saada NATO-sse loobudes osadest oma aladest Venemaa kasuks.

Dmitri Medvedev teatas selle peale sotsiaalmeedias, et kõik Ukraina territooriumid on väga küsitavad ning Ukraina peaks loobuma Venemaa kasuks ka oma pealinnast Kiievist.

Ukraina poliitiline juhtkond on korduvalt avalikult rõhutanud, et soovivad vabastada kõik okupeeritud alad. Sama toetab küsitlusuuringute kohaselt suur enamus Ukraina inimesi.

ÜRO hinnangul on Ukrainas hukkunud ligi kümme tuhat tsiviilisikut

ÜRO inimõiguste voliniku viimase hinnangu kohaselt on Ukrainas alates Venemaa täieulatuslikust sõjalisest kallaletungist kuni 13. augustini hukkunud 9444 tsiviilisikut ja veel 16 940 sai viga. Tegelikult hukkunute ja haavata saanute numbrid on tõenäoliselt märksa suuremad.

From 24 February 2022 to 13 August 2023, we recorded 26,384 civilian casualties in Ukraine: 9,444 killed and 16,940 injured. Actual figures are considerably higher. — UNHumanRightsUkraine (@UNHumanRightsUA) August 15, 2023

Põhja-Makedoonia liitus G7 julgolekutagatiste deklaratsiooniga

Põhja-Makedooniast sai 15. riik, mis ametlikult liitus G7 julgeolekutagatiste deklaratsiooniga, teatas kolmapäeval president Volodõmõr Zelenski.

Zelenski avaldas tänu Põhja-Makedoonia peaministrile Dimitar Kovačevskile "isiklike jõupingutuste eest kahe riigi vahelise partnerluse tugevdamisel". Järgmiseks sammuks on vaja läbirääkimisi kahepoolsete julgeolekulepingute üle Ukraina ja Põhja-Makedoonia vahel.

Praeguse seisuga on G7 deklaratsiooniga ühinenud 15 riiki. Ukraina peab praegu läbirääkimisi USA, Ühendkuningriigi ja Kreekaga kahepoolsete julgeolekugarantiide lepingute üle.

Konkreetsed kahepoolsed julgeolekulepingud Ukraina ja deklaratsiooni osapoolte vahel keskenduvad teatud kohustustele, sealhulgas Ukraina relvajõudude vastupanuvõime tagamine, Ukraina majandusliku stabiilsuse tugevdamine ning tehnilise ja finantsabi andmine kiireloomuliste vajaduste rahuldamiseks.

Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 650 sõdurit ja 24 suurtükisüsteemi

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas kolmapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 255 570 (võrdlus eelmise päevaga + 650);

- tankid 4324 (+11);

- jalaväe lahingumasinad 8380 (+10);

- lennukid 315 (+0);

- kopterid 314 (+0);

- suurtükisüsteemid 5152 (+24);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 714 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 485 (+3);

- operatiivtaktikalised droonid 4248 (+6);

- tiibraketid 1404 (+17);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 7614 (+30);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 773 (+4).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.