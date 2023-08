Venemaa rünnakus Tšernihivile vigastada saanute arv suurenes

Venemaa laupäevases rünnakus Tšernihivi linnale vigastada saanute arv on suurenenud: neid on südaöiste andmete kohaselt 144, nende seas 15 last. Rünnakus hukkus seitse inimest. Laupäeva õhtul ründas Ukraina droon Venemaa väitel Kurski linna rongijaama.

Oluline 20. augustil kell 7.00:

- Ukraina ei ole mures lääne pessimismi pärast, ütles Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba.

Otsingu- ja päästeoperatsioon Tšernihivis lõppenud

Laupäeval kella 23 seisuga Ukraina aja järgi on Venemaa raketirünnakus otsingu- ja päästeoperatsioon väidetavalt lõppenud. Haavatute arv on tõusnud 144 inimeseni, seal hulgas on 15 last ja 15 politseinikku, teatas riiklik politsei. Rünnakus hukkus seitse inimest.

Võimude sõnul on otsingu- ja päästeoperatsioon lõppenud.

Tšernihivi oblasti kuberner Viacheslav Chausi sõnul viidi haiglasse 41 inimest.

"12-aastane tüdruk viidi kiirabiga kiiresti Kiievisse. Lapse seisund on raske," kirjutas kohalik ametnik Telegramis.

President Volodõmõr Zelenski ütles, et raketilöök tabas Tšernihivi keskväljakut, polütehnilist instituuti ja teatrit.

"See näitab, mida tähendab olla terroristliku riigi naaber, see näitab, mille vastu me ühendame kogu maailma," kirjutas Zelenski Telegramis.

Kuleba: meile on vaja rohkem relvi, vähem kommentaare

Ukraina ei ole mures lääne pessimismi pärast, ütles Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba 19. augustil Politicos avaldatud intervjuus. "Me ei pea midagi tõestama; meie edu premeerib optimiste, rikkudes samal ajal kahtlejate mainet," ütles Kuleba.

Ta kutsus sõjakommentaatoreid üles olema kaugeulatuvate prognoosidega ettevaatlik ja liitlasi olema sõjalise abi tarnimisel kiirem. "Meil on aga vaja rohkem kaugmaaraketisüsteeme, et saavutada rohkem lühiajalisi tulemusi," ütles Kuleba.

Mõned uued suure võimsusega relvad on teel: Ukraina piloodid on alustanud väljaõpet USA-s toodetud hävitajatega F-16 ja viinud läbi katsesõite Rootsi lennukitega Gripen. Samal ajal avaldab Ukraina Saksamaale ja USA-le survet kaugmaaraketisüsteemide pakkumiseks.

Venemaa: Ukraina droon tabas Kurski raudteejaama

Kurski oblasti kuberner Roman Starovoit väitis, et Ukraina droon tabas Kurski raudteejaama ööl vastu 20. augustit.

Starovoit väitis, et droon tabas raudteejaama katust põhjustades tulekahju. Ta ütles, et viis inimest said klaasikildudest kergemaid vigastusi.

Ta ütles ka, et sündmuskohal töötas kiirabi.

Vene Telegrami kanalile üles laaditud videol on näha tulekahju jaama katusel ja päästeautosid.

Kurski oblast piirneb kirdes Ukrainaga. Starovoit teatas 4. augustil, et Ukraina droonilöök kahjustas kahte administratiivhoonet.

Samal ajal kannatavad üle piiri Sumõ oblastis Ukraina asundused iga päev Venemaa vägede rünnakute all.