Tsahkna: vastutust saavad hinnata Kallas ja Reformierakond

Välisminister Margus Tsahkna (Eesti 200) ütles, et peaminister Kaja Kallase (RE) abikaasa ettevõtet puudutav skandaal on vaja ühiskonnas läbi arutada ning seejärel peavad Kallas ja Reformierakond tegelema ka moraalse ja poliitilise vastutuse küsimustega. Sotsiaaldemokraate esindav regionaalminister Madis Kallas aga ütles, et sotsidel küsimusi peaministrile ei ole.

"Venemaaga äri ajamine, mis kuidagi aitab kaasa Vene sõjamasinale või Putini režiimi toimimisele, on moraalselt vale. Ja seetõttu see debatt siin Eestis, mis on lahvatanud ühe konkreetse juhtumi käigus, on kindlasti kahetsusväärne ja ebamugav meile kõigile, eelkõige ma arvan, et peaminister Kaja Kallasele, aga me peame selle läbi tegema," ütles Tsahkna valitsuse pressikonverentsil.

"On väga oluline, et kõik asjaosalised on avatud ja annavad kõikvõimalikud faktid välja. Mis on toimunud? Kas keegi on äri ajanud? Kes on saanud millist kasu? Et need asjad oleksid selged. Ja siin ma ootan ka meedialt objektiivset ja põhjalikku käsitlust. Kui on keegi midagi päriselt valesti teinud, kui on keegi millegi vastu tõsiselt eksinud, siis need asjad tuleb välja tuua. Aga me peame seda asja käsitlema täpselt nii nagu see on," rääkis välisminister.

Seoses moraalse ja poliitilise vastutuse küsimusega, tuleb Tsahkna sõnul kõigepealt asjaolud selgeks teha ja seejärel saavad seda hinnata Kallas ja Reformierakond.

"Tuleb avalikult rääkida, mis on juhtunud, mis ei ole juhtunud, kes ja mis rollis on olnud ja kas midagi on rikutud või mitte. Aga poliitikaga alati kaasneb ka poliitiline ja moraalne vastutus. Ja kui kunagi nende küsimusteni jõutakse, siis selles konkreetses juhtumis nendele küsimustele saavad vastata ühel hetkel nii peaminister Kaja Kallas kui ka Reformierakond ise," kommenteeris Tsahkna.

Vastates küsimusele, kas Eesti välispoliitiline kuvand on skandaaliga kahjustada saanud, vastas välisminister, et seda päevaga ei muuda.

"Eesti välispoliitiline kuvand on loodud 32 aasta jooksul. See ei käi niimoodi, et nüüd kõik kukub kuidagi kokku," ütles Tsahkna.

"Kas seda lugu hakatakse kuidagi kasutama, sõltub väga palju sellest, kas see selgitatakse lõpuni ära. Kas saadakse aru ja antakse hinnangud. Pahatahtlikkust on väga palju, ei ole ainult Venemaa poolt, on ka väga paljude teiste poolt. Mina väidan, et Eesti näitab oma kuvandit eelkõige sellega, mida me teeme ja me teeme tegelikult väga suuri asju," rõhutas ta.

Tsahkna kiitis Kaja Kallast avatuse poolest. "Need asjad tuleb läbi rääkida, kui on küsimusi. Kaja Kallas on oma tegudega näidanud ja näitab ka tulevikus seda, et Eesti on kompromissitu võitluses agressiooni vastu, võitluses inimõiguste eest, võitluses rahvusvahelise õiguse eest. Seda me peame tegudega näitama. Aga kõik küsimused peavad saama vastused," lausus Tsahkna.

Madis Kallas: meil ei ole peaministrile ühtegi küsimust

Regionaalminister Madis Kallas (SDE) ütles, et peaminister andis valitsusele hommikul toimunust ja olukorrast väga hea ülevaate.

"Tänasel hetkel võime me Sotsiaaldemokraatide poolt öelda, et tänase info põhjal ei ole meil ühtegi täiendavat küsimust peaministrile. Arvatavasti see arutelu ühiskonnas jätkub. Kindlasti need ettevõtted saavad täiendavaid kommentaare anda. Ja kui sealt tuleb veel midagi sellist, mida ka Sotsiaaldemokraadid kui üks valitsuspartner peab vastama, siis kindlasti me oleme valmis vastama," rääkis Madis Kallas.

"Loodetavasti see meie koostööd kuidagi ei murenda ja saame ilusti oma asjadega edasi minna," lisas ta.

ERR kirjutas kolmapäeval, et peaminister Kaja Kallase abikaasale Arvo Hallikule osaliselt kuuluv transpordiettevõte on jätkanud Ukraina sõja ajal tegevust Venemaa suunal. Kallas märkis, et Hallikul ei ole Vene Föderatsiooni ettevõtjatest kliente ning kõnealune ettevõte aitab lõpetada Eesti kliendi tootmistegevust Venemaal.