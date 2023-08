Korobeinik: tõenäoliselt astub Kallas varem või hiljem tagasi

Reformierakonna juhatuse liige, kaitseminister Hanno Pevkur ütles, et Kaja Kallas on erakonnakaaslastele jaganud avatult informatsiooni ning peaministri tagasiastumist ei pea Pevkur praegu otstarbekaks. Reformierakonna endine liige Andrei Korobeinik aga leidis, et erakonnale oleks kasulik, kui peaminister astuks tagasi võimalikult ruttu.

Pevkur ütles, et tagasiastumise otsuse saab teha ainult peaminister ise ja see pole erakonna otsustada

"See peab olema iga inimese enda otsus sõltumata sellest, kas sa oled ministri kohal või peaministri kohal. Tagasiastumine ei ole midagi sellist, et näitad näpuga ja ütled, et nüüd on vaja see samm teha," lausus ta.

Kallase tagasiastumist ei pea Pevkur otstarbekaks, sest kuu aja pärast peab valitsus andma riigikogule üle järgmise aasta riigieelarve Peaministri ja valitsuse tagasiastumine pidurdaksid eelarve koostamist. Teiseks nimetas Pevkur rahvusvahelist julgeolekuolukorda.

"Ukraina presidendi nõunik on öelnud, et Kaja (Kallas) on globaalses koalitsioonis Ukraina toetuseks väga vajalik. Ja teiselt poolt loomulikult see, et Kaja seisukohad ei ole ju kuidagi muutunud ei Venemaa suhtes, ei Venemaa vastutusele võtmise suhtes," ütles Pevkur.

Korobeinik, kes kuulus Reformierakonda aastatel 2011 kuni 2018 ning on nüüd Keskerakonna ridades, leidis, et olukord on Reformierakonna jaoks keeruline.

"Suure tõenäosusega ikkagi me varem või hiljem näeme, et peaminister loobub oma ametist. Aga kui ta teeb seda mitme kuu pärast, paari kuu pärast, siis see kindlasti kahjustab Reformierakonna reitingut," lausus ta.

Korobeiniku hinnangul suudab Reformierakond oma reitingu taastada tõenäoliselt 2025. aasta kohalikeks valimisteks. Tema sõnul on Reformierakonnas mitmeid inimesi, kes võiksid peaministri kohale asuda.

"Kui see ei veni – võib juhtuda niisugune keeruline olukord, et kui see võtab mitu kuud, siis tuleb kodusõda tugevate kandidaatide vahel. Praegu kindlasti Kristen Michal on 90-protsendise tõenäosusega see, kes võiks olla järgmine peaminister. Olukord, kus peaministri ametit täidab mõni teine erakond, tänases poliitilises olukorras on kahjuks väga keeruline," ütles Korobeinik.

Peaminister Kaja Kallas oli algaval nädalal kutsutud kahel korral riigikogu erikomisjonide istungile. Esmaspäeval pidi teemaks olema presidendi kantselei rahastamine. Riigieelarve kontrolli komisjoni esimees Urmas Reinsalu ütles, et istung jääb ära, kuna Kaja Kallas keeldus istungile tulemast. Teisipäeval on kahe erikomisjoni ühisistungi teemaks sõjaaegne äritegevus Venemaal.