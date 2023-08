Helme: seadus kohustab peaministrit komisjoni ette ilmuma

Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni esimees Mart Helme (EKRE) ütles, et peaministril on seadusest tulenev kohustus ilmuda temale kutse saatnud riigikogu komisjoni istungile. Riigieelarve erikomisjoni aseesimehe Maris Lauri (RE) sõnul võiks tekkinud skandaali arutada mõnes teises komisjonis.

"Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse paragrahv 22 kohaselt on parlamendi komisjonil õigus nõuda valitsuselt oma tööks vajalikke andmeid ning nõuda ministri, sealhulgas peaministri, osalemist komisjoni istungil valitsusliikme võimkonda kuuluvate küsimuste kohta teabe saamiseks. Kutsutu on kohustatud ilmuma, andma selgitusi ja vastama küsimustele," ütles Helme.

"Seadus ei anna peaministrile õigust hakata omavoliliselt hindama, kas komisjon ikka võib kutsuda teda istungile aru andma või mitte. Teisisõnu, Kaja Kallasel ei ole siin midagi vaielda või kaubelda," lausus Helme.

"Riigieelarve riigieelarveks, aga korruptsiooniga on see asi ikkagi otseselt seotud. Küsimus on, kas ametis oleva peaministri abikaasale on tehtud mingisuguseid mööndusi. Kas tema puhul on silm kinni pigistatud äri ajamise suhtes Venemaaga? Kas kaitsepolitsei, välisluure ja tolliamet on käitunud nii, nagu nad käituma peavad? See on alles pikkade ja vastust nõudvate küsimuste ahela algus," ütles Helme ERR-ile.

"Siin võib olla tegemist mõjuvõimuga kauplemisega, siis võib olla tegemist ametkondade tasalülitamisega. Ma ei esita praegu ühtegi süüdistust, ma esitan lihtsalt hüpoteetilisi küsimusi, millele me tahame vastuseid saada," lisas Helme.

Helme pidas võimalikuks, et teisipäevale plaanitud istungit võivad boikoteerida ka koalitsioonierakondadesse kuuluvad saadikud, mis tähendaks, et vajalik kvoorum istungi pidamiseks ei täitu.

"Me saame pidada selle koosoleku maha loomulikult ka mingis teises formaadis. Ilmselt võtame me vastu seal mingid seisukohad ja avaldused. Kui tolli ja riigikontrolli esindaja tuleb, siis nendel saame ikkagi küsimusi küsida," ütles Helme.

Helme sõnul on vältimatult vajalik, et Kallase käitumise suhtes võtaksid selge seisukoha õiguskantsler, president ning riigikogu teiste fraktsioonide ja komisjonide esimehed.

"Vastasel korral ei saa enam rääkida võimude lahususest, vaid sellest, et meid juhib Eesti põhiseaduslikke printsiipe räigelt jalge alla tallav režiim," ütles Helme.

Riigieelarve kontrolli komisjoni aseesimees Maris Lauri ütles ERR-ile, et tema teada ei ole koalitsioonisaadikutel plaanis istungit boikoteerida.

Lauri: majandustegevust Venemaal võiks arutada mõnes teises komisjonis

Lauri sõnul on teisipäevane istung opositsioonierakondade ühistegevus Kaja Kallase vastu.

"See teema tõesti ei ole riigieelarve kontrolli erikomisjoni teema. Kui me vaatame, mis on riigieelarve kontrolli komisjoni ülesanne, siis see on tegeleda riigieelarvega, ehk vaadata, kuidas riigi varasid ja rahalisi ressursse kasutatakse. Selles ei ole kokkupuudet kaubavahetuse teemaga," ütles Lauri.

Lauri sõnul võiks Kallase skandaali ja üldse Eesti ettevõtete majandustegevust Venemaal arutada näiteks väliskomisjon, majanduskomisjoni riigikaitsekomisjon või julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjon. "See on tekitanud vaidlusi ja diskussiooni, see oleks ka riigikogule vajalik ja oluline teema, et asjadest aru saada ja seisukohti võtta," sõnas Lauri.

Samas ütles Lauri, et praeguse seisuga on tema oma tekkinud küsimustele Kallaselt vastused saanud.

Riigikogu esimees Lauri Hussar ütles ERR-ile, et valitsusliige on küll kohustatud kutse peale komisjoni istungile ilmuma, kuid samas peab arvestama ka peaministri teiste kohustustega ja põhjendustega, miks ta ei saa soovitud ajal komisjoni istungil osaleda.

"Komisjoni kohus on jälgida, et käsitletav teema oleks nende kontrollialas ning et teema puudutab otseselt komisjoni ette kutsutavat võimkonda," ütles Hussar.

Teisipäeval toimub riigieelarve kontrolli erikomisjoni ja korruptsioonivastase erikomisjoni ühine erakorraline istung, kus on teemaks sõjaaegne äritegevus Venemaaga. Kutsutud on Kallas, maksu- ja tolliameti peadirektor Raigo Uukkivi, Metaprint AS-i tegevjuht Martti Lemendik, Stark Logistics AS-i tegevjuht Kristjan Kraag ning riigikontrolli esindaja.

Kaja Kallas ja Kristjan Kraag on öelnud, et nemad istungil ei osale.