Omavalitsused saavad toetust kuni kuueklassiliste maakoolide pidamiseks

Peipsiääre vallas on mitu väikest kooli. Näiteks Vara põhikoolis õpib umbes 60 ja Kolkja koolis 30 last.

"Need koolid võiksid saada toetust ja me väga lootsime sellele isegi, kuna valla eelarve on pingeline, koostame uut vallaeelarvet. Aga see siis nüüd luhtus, nad on üheksaklassilised," ütles Peipsiääre valla haridusspetsialist Bianka Makoid.

Toetus on mõeldud kuni kuueklassilistele koolidele, kus õpib vähemalt 20 ja mitte rohkem kui 90 õpilast.

"Tänase teadaoleva seisuga kvalifitseerub 20 kooli, aga potentsiaalselt on veel 20 kooli kes võiksid kas kasvatada õpilaste arvu, et 20ni jõuda, või siis kui koondatakse näiteks kolmas kooliaste, siis tuleb neid väikeseid külakoole veel juurde, kes kvalifitseeruksid sellele toetusele," ütles haridus- ja teadusminister Kristina Kallas.

Jõgeva vallas saaks lisaraha kaks algkooli. Samas suurusjärgus õpilaste arvuga on ka neli põhikooli, mida vald lähiaastatel algkooliks koondada ei plaani.

"Meil tekib siis automaatselt teine probleem koolide mahutamisega. Kui põhikool jääb ainult linna, siis ainus variant jääks progümnaasium. See nõuaks väga suurt investeeringut, et sellist koolireformi teha. Vald täna selle peale ei mõtle," sõnas Jõgeva abivallavanem Asso Nettan.

Kriitilisem olukord on Peipsiääres, kus vald on alustanud arutelusid, kas viia Kolkja põhikool kuueklassiliseks või sulgeda täielikult.

"Ega meil ei olegi neid lapsi ka seitsmendas kuni üheksandas klassis kuhugi viia. Kui teeksime kuueklassilise kooli, siis teises koolis tuleks ruumipuudus kui paralleelklassid juurde tuleksid," rääkis Peipsiääre valla haridusspetsialist Bianka Makoid.

Toetust ei laiendatud väikestele põhikoolidele, sest kui esimest kuni kuuendat klassi saab suures osas õpetada klassiõpetaja, siis kolmandas õppeastmes suureneb aineõpetajate vajadus.

"Me ei suuda tagada, et nendes väikestes koolides oleks igas ühes 0,1 koormusega füüsikaõpetaja ja seal on see koondumine mõistlikum, sest siis saab õpetaja täiskoormuse vallakeskuse põhikoolis," ütles Kallas.

"Meil on päris palju neid valdasid kes praegu arutavad koolivõrgu reformi, et kuidas ikkagi tagada aineõpetajad põhikooliastmes. Ma arvan, et sealt tuleb neid otsuseid, kus põhikooli kolmas aste ikkagi koondatakse valla keskusesse," rääkis Kallas.

Kuueklassilistele algkoolidele arvestatakse toetuse suurust peamiselt klassiõpetaja ja tugispetsialistide tööjõukulude põhjal. Näiteks Lääneranna vald saaks Kallase sõnul kolme algkooli pealt toetust kokku umbes 150 000 eurot.