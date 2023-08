Kultuurikomisjoni juht: ERR-i telemaja saab ehitada kultuurikapitali rahast

"Kui vaatame üldist olukorda, siis on palju kultuuriobjekte, mis kõik ootavad ehitamist või renoveerimist, jaguks ainult raha. Kui me nüüd räägime Eesti Rahvusringhäälingu uue telekompleksi ehitamisest, siis praegu on võimalik lisada see olemasolevasse kultuuriobjektide rahastamise süsteemi," rääkis Pikhof.

Pikhof on telekompleksi rahastamisskeemi teemal nõu pidanud ka kultuurkapitali juhi Margus Allikmaaga.

"Tema ütles, et arendajatega on sõlmitud sellised lepingud, et on tagatud kultuurkapitali pikaaegne likviidsus. Tegelikult ei olegi vaja kultuurkapitali seadust muuta, tuleks muuta hasartmängumaksu seaduses vastavalt rahastamise proportsioone nii, et kultuuriehitiste rajamiseks ette nähtud 60,2 protsendi hulka oleks sisse arvutatud, et ERR-i telekompleksi ehitus saab sealt 20 protsenti," selgitas Pikhof.

Pikhof lisas, et riigikogu pädevuses on otsustada, millistes proportsioonides hasartmängumaksust laekuvat tulu jagada: kas seda siis mingis osas vähendada

või ka proportsioone suurendada.

Ületuleval teisipäeval arutab kõnealust rahastusskeemi riigikogu kultuurikomisjon.

"Selleks ajaks teeme eelnõu valmis koos seletuskirjaga ja hakkame kultuurikomisjonis arutama. Ja nagu varasemalt on kultuurikomisjoni liikmed mõista andnud, siis nad on nõus, et ERR-ile telemaja ehitamiseks raha peaks olema. Osa liikmeid on arvanud, et see peaks tulema riigieelarvest, aga enamus on nõus olnud siiani, et see võiks tulla kultuurkapitali vahenditest," rääkis Pikhof.

Lõpliku otsuse teeb riigikogu suur saal, ja Pikhof on kindel, et kui plaan leiab kultuurikomisjonis toetust, siis leiab see toetust ka suures saalis.

"Paneme ta päevakorda septembris. Ma ei oska opositsiooni käitumist ette ennustada, aga kindlasti saame selle vastu võtta sellel aastal, selles olen ma küll kindel," rääkis Pikhof.

"Kui täna vaatame riigieelarvet, siis rahandusminister Mart Võrklaev on öelnud, et raha ei ole ERR-i uue maja ehitamiseks, nii et meil tuleb see kultuurkapitalist leida. Ja nagu ma varasemalt juba ütlesin, siis selleks on kultuurkapitalis täna raha olemas," rõhutas Pikhof.

Pikhof lisas ka, et kui koalitsiooniläbirääkimistel räägiti hasartmängumaksu määra tõstmisest, siis mainiti ka, et hasartmängumaksu määra tõstmisega rahastatakse

ERR-i maja ehitamist.

Kultuurkapitalile laekub praegu kogu hasartmängumaksuga kogutavast tulust kokku 47,8 protsenti, millest omakorda kultuuriehitiste ehitamiseks läheb 60,6 protsenti, õppejõudude loometöö edendamiseks 3,8 protsenti ning sellest järelejääv osa ehk 35,6 protsenti läheb jagamisele 15 maakondliku ekspertgrupi ning kaheksa sihtkapitali vahel.

Riigikogu kultuurikomisjon hakkas otsima juriidilist lahendust, kuidas saada ERR-i uue telemaja ehituseks raha kultuurkapitalist augusti alguses.

Tallinna linnavalitsus kehtestas tänavu mais ERR-i uue telemaja detailplaneeringu, millega rajatakse raadiomaja ja uudistemaja vahelisele praegusele parkimisplatsile uus telekompleks. Detailplaneeringu linnaehitusliku idee alus on 2018.–2019. aastal läbi viidud ideekonkursi võitnud Kadarik Tüür Arhitektid OÜ töö "Roheline lina". Uue telemaja ehituse hinnanguline maksumus on umbes 65 miljonit eurot.