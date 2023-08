Hispaania õhutõrje jääb Eestisse pikemaks ajaks

"Oleme väga tänulikud Hispaaniale nende pühendumuse eest NATO heidutus- ja kaitsehoiaku tugevdamisse Eestis – see tähendab praegu üheaegselt nii NASAMSi õhukaitsesüsteemide üksuse kui ka õhuturbemissiooni rotatsioone Ämaris. Oli väga hea meel kuulda, et nad on nõus pikendama NASAMSi üksuse rotatsiooni Eestis, sest see on juba osutunud väärtuslikuks koostöövõimaluseks meie kaitseväele" ütles kaitseminister Hanno Pevkur.

Robles külastab järgmisel nädalal Hispaania üksusi Eestis.

"Septembris oleme sõlmimas koos Lätiga ka oma keskmaaõhutõrje süsteemide hankelepingut Saksa kaitsetööstuse ettevõttega Diehl, kuid tänu Hispaania üksuse Eestis viibimisele on meie kaitsevägi ja õhuvägi juba saanud võimaluse õppida keskmaaõhutõrjesüsteemi taktikalist juhtimist," selgitas kaitseminister Pevkur.

Hispaania NASAMSi üksus paigutati Eestisse selle aasta aprillis NATO Euroopa vägede ülemjuhataja korraldusel, sarnaselt üksusega Lätis, osana NATO idatiiva õhu- ja raketikaitsest. Vilniuse tippkohtumisel otsustasid NATO riigipead ka uue rotatsioonilise õhukaitsemudeli loomise, mille raames hakkavad roteeruma NATO idatiival sarnaselt õhuturbemissiooni hävitajatega ka õhutõrjesüsteemid.