Oluline reedel, 1. septembril kell 5.50:

- Esimesed 10 Abramsi tanki jõuavad Ukrainasse septembri keskel;

- Pentagon tellis keskmaa õhk-õhk AMRAAM rakette Ukraina tarbeks;

- Ungari blokeeris Euroopa rahurahastu väljamaksed Ukrainale.

Esimesed 10 Abramsi tanki jõuavad Ukrainasse septembri keskel

Ukraina relvajõud saavad enda käsutusse esimesed 10 USA poolt lubatud Abrams tanki selle septembri keskel, kirjutas Politico. Kokku lubasid Ameerika Ühendriigid Ukrainale 31 Abrams tanki.

Ligikaudu 200 Ukraina sõdurit on olnud Saksamaal vastavas väljaõppe. Need sõdurid läbisid hiljuti väljaõppe viimase etapi, mille käigus harjutati eri relvasüsteemide koos kasutamist (combined arms warfare) pataljoni taseme rünnakul.

Pentagon tellis Ukrainale keskmaa õhk-õhk AMRAAM rakette

USA kaitseministeerium tellis kaitsetööstuse sektori ettevõttelt Raytheon keskmaa õhk-õhk AMRAAM rakette Ukraina tarbeks. Rakette tellitakse 192 miljoni dollari eest. Pentagon ei täpsustanud, et millal raketid kohale jõuavad kui palju neid tellitakse.

AIM-120 (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile - AMRAAM) rakett on USA päritolu juhitav õhk-õhk rakett, mida kasutab USA enda moodsate hävitajatega. Samuti kasutavad neid rakette mitmed NATO liitlasriigid.

Tarnavski: ööpäevaga kaotasid Vene väed 181 sõdurit lõunarindel

Lõuna-Ukraina vastupealetungi eest vastutava Tauria grupi vägede ülem, brigaadikindral Oleksandr Tarnavski teatas, et viimase ööpäeva jooksul kaotasid Vene väed 181 sõdurit. Nendest 45 hukkus ja 135 sai viga. Samuti võeti üks Vene sõdur

Ungari blokeeris Euroopa rahurahastu väljamaksed Ukrainale

Euroopa Liidu välisministrid ei suutnud kokku leppida Euroopa rahurahastu kaheksandas rahaeraldises Ukrainale, kuna Ungari blokeeris maksete tegemise. Ungari tegi seda, kuna Ukraina kuulutas Ungari OTP panga rahvusvaheliseks terrorismi toetajaks. See pole esimene kord kui Ungari valitsuse esindajad on Euroopa Liidus blokeerinud rahalise abi Ukrainale, meenutas The Kyiv Independent.