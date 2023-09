Sõja 555. päev: Kuleba sõnul liigub Ukraina armee edasi

Oluline reedel, 1. septembril kell 22.01:

- Moskvas põleb Ukraina allikate sõnul Vene raketielektroonika töökoda;

- Moskva lennujaamad peatasid reede hommikul taas töö;

- Pihkva oblasti kohal hävitati Venemaa väitel tundmatu objekt;

- Zelenski osaleb ÜRO tippkohtumisel;

- Esimesed 10 Abramsi tanki jõuavad Ukrainasse septembri keskel;

- Pentagon tellis keskmaa õhk-õhk AMRAAM-i rakette Ukraina tarbeks;

- Ungari blokeeris Euroopa rahurahastu väljamaksed Ukrainale;

- ISW: Ukraina väed edenesid Zaporižžja oblastis ja Bahmutis;

- Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 470 sõdurit, 23 tanki ja 23 suurtükisüsteemi.

Kuleba CNN-ile: Ukraina armee liigub edasi

"Kui Ukraina ebaõnnestuks, oleksin tõenäoliselt esimene, kes tõtt räägiks. Kuid me ei ebaõnnestu, me liigume edasi," ütles reedel Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba telekanalile CNN.

Välisminister ütles, et need inimesed, kes kritiseerivad Ukraina vastupealetungi aeglast tempot, peaksid arvestama rindel võitlevate Ukraina sõduritega.

"Mis tunne see on, kui tulete oma missioonilt tagasi, võtate telefoni ja hakkate lugema, kuidas kõik tarkpead ütlevad, kui aeglane oled ja et teil ei lähe piisavalt hästi? Te kaotasite just kaks sõpra, ise oleks peaaegu surma saanud. Võtsite ägedas lahingus ära Venemaa kaeviku. Ja siis keegi väidab, et oi, sa oled liiga aeglane?", rääkis Kuleba.

Valge Maja: Ukraina vastupealetung on märkimisväärset edu saavutanud

Ukraina väed on viimastel päevadel lõunarindel Vene vägede vastu "märkimisväärset edu" saavutanud, teatas reedel Valge Maja.

"Ükski selle vastupealetungi objektiivne jälgija ei saa eitada, et nad on nüüd edu saavutanud," ütle Valge Maja riikliku julgeoleku nõunik John Kirby ajakirjanikele.

Kirby lisas, et anonüümsete ametnike kriitika Ukraina jõupingutuste suunal "ei ole kasulik".

Zelenski osaleb ÜRO tippkohtumisel

Ukraina president Volodõmõr Zelenski võtab osa septembris New Yorgis toimuvast ÜRO tippkohtumisest ning osaleb ka ÜRO julgeolekunõukogu istungil, ütles Albaania ÜRO suursaadik Ferit Hoxha.

Albaania on istungil julgeolekunõukogu eesistuja. Istung toimub 20. septembril.

Moskvas põleb Ukraina allikate sõnul Vene raketielektroonika töökoda

Venemaa pealinna Moskva lähistel Ljubertsõs on põleng. Väidetavalt põleb Vene rakettide tarbeks elektroonikat tootnud töökoda, kirjutas Ukrainska Pravda tuginedes oma allikale Ukraina kaitseministeeriumis.

There is a strong fire in the South-Western district in Moscow. Mayor Sobyanin said that Russian air defense shot down a drone.



The "Carpet" plan was announced at Moscow airports and air traffic at the airports was closed. pic.twitter.com/38Hcpr8o85 — NOELREPORTS (@NOELreports) September 1, 2023

Moskva linnapea Sergei Sobjanin teatas reede hommikul, et Vene õhutõrje tõrjus droonirünnaku Moskvale.

Moskva väitel vallutas Venemaa Kupjanski lähedal mitu olulist kõrgendikku

Venemaa väitis reedel, et vallutas Ida-Ukrainas Kupjanski linna lähedal mitu strateegiliselt olulist kõrgendikku.

"Kupjanski suunal on Lääne lahingugrupi üksused parendanud oma taktikalist positsiooni ja võtnud enda kontrolli alla vaenlase kantse ja võtmetähtsusega kõrgendikke," väitis Vene kaitseministeerium.

Avalduses väideti ka, et Ukraina väed kandsid "märkimisväärseid" kaotusi.

Ukraina alustas juunis vastupealetungi Vene vägede positsioonide vastu riigi lõunaosas, kuid Venemaa on vastanud sellele katsetega hõivata alasid kirdes.

Kiievi väed vabastasid Harkivi oblastis asuva Kupjanski ja selle ümbruse mullu septembris.

Ukraina ametnikud on andnud korralduse evakueerida Vene rünnakute sagenemise tõttu mitmest linna lähedal asuvast külast haavatavad elanikerühmad.

Vene kaitseministeerium nentis reedel, et lahingud Ukraina lõuna- ja idaosas on "rasked".

Vene vägede rünnakus Hersonile hukkus üks tsiviilisik

Ukraina võimud teatasid reedel, et Venemaa vägede rünnakus Hersoni linnale hukkus üks mees. Venemaa korraldas ööl vastu reedet raketirünnaku Vinnõtsja vastu ning kolm inimest sai vigastada, vahendas The Guardian.

Ukraina: Vene väed tulistasid Ukraina pihta kaks Kalibr raketti

Ukraina õhuvägi teatas reede hommikul, et Ukraina õhutõrje suutis alla tulistada ühe Kalibri raketi. Teine Vene rakett kukkus Vinnõtsja oblastis eraettevõtte territooriumile, mistõttu sai kinnistu ja eraautod kahju. Õhuvägi hoiatas, et raketirünnaku oht on jätkuvalt suur.

Venemaa pommitas taas Sumõ oblastit

Venemaa pommitas reedel taas Sumõ oblastit. Haavata sai neli inimest. 30. augustil sai Venemaa rünnaku tõttu Sumõ oblastis surma üks 82-aastane naine.

Vene väed on Sumõ oblastit pidevalt pommitanud alates 2022. aasta aprillist, kui Ukraina väed selle vabastasid, vahendas The Kyiv Independent

Moskva lennujaamad peatasid reede hommikul taas töö

Venemaa pealinna Moskva ühed põhilised lennujaamad Vnukovo ja Domodedovo peatasid reede hommikul taas ajutiselt töö, teatas Ria Novosti. Kahes lennujaamas viibis 32 lendu ja veel 20 lendu tühistati.

Like pretty much every morning over the past two weeks, Moscow airports shut down and divert/delay dozens of flights because of the Ukrainian drone threat. Not sure how much longer international airlines like @Emirates can keep flying there under these conditions. pic.twitter.com/oaRKaZhAul — Yaroslav Trofimov (@yarotrof) September 1, 2023

Moskva linnapea Sergei Sobjanini sõnul tõrjus Vene õhutõrje Ukraina droonirünnaku Ljubertsõ lähistel. Sobjanini väiteid pole võimalik kinnitada ega ümber lükata.

Kaks Ukraina drooni ründasid Kurski oblastis administratiivhoonet

Kurski oblasti kuberneri sõnul ründasid kaks Ukraina drooni Kuršatovis administratiivhoonet, vahendas Ria Novosti.

Ukraina korduvkasutatav Punisher droon, pilt on illustratiivne Autor/allikas: SCANPIX/Sergei SUPINSKY/AFP

Pihkva oblastis hävitati tundmatu objekt

Pihkva oblasti kuberneri Mihhail Vedernikovi väitel tulistati Pihkva oblasti kohal Krestovi kandis alla tundmatu objekt ning väidetavalt maa peal see kahju ei tekitanud.

Venemaa teatel tulistati Brjanski oblastis alla Ukraina droon

Vene Brjanski oblasti kuberneri Aleksander Bogomazi väitel tulistati neljapäeva hilisõhtul oblasti kohal alla Ukraina droon.

Esimesed 10 Abramsi tanki jõuavad Ukrainasse septembri keskel

Ukraina relvajõud saavad enda käsutusse esimesed 10 USA lubatud Abramsi tanki selle septembri keskel, kirjutas Politico. Kokku lubasid Ameerika Ühendriigid Ukrainale 31 Abramsi tanki.

Ligikaudu 200 Ukraina sõdurit on olnud Saksamaal vastaval väljaõppel. Need sõdurid läbisid hiljuti väljaõppe viimase etapi, mille käigus harjutati eri relvasüsteemide koos kasutamist (combined arms warfare) pataljoni taseme rünnakul.

Pentagon tellis Ukrainale keskmaa õhk-õhk AMRAAM-i rakette

USA kaitseministeerium tellis kaitsetööstuse sektori ettevõttelt Raytheon keskmaa õhk-õhk AMRAAM-i rakette Ukraina tarbeks. Rakette tellitakse 192 miljoni dollari eest. Pentagon ei täpsustanud, millal raketid kohale jõuavad ja kui palju neid tellitakse.

AIM-120 (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile - AMRAAM) rakett on USA päritolu juhitav õhk-õhk rakett, mida kasutab USA enda moodsate hävitajatega. Samuti kasutavad neid rakette mitmed NATO liitlasriigid.

AMRAAM rakette saab õhutõrjerakettidena kasutada ka NASAMS õhutõrjesüsteem.

Tarnavski: ööpäevaga kaotasid Vene väed 181 sõdurit lõunarindel

Lõuna-Ukraina vastupealetungi eest vastutava Tauria grupi vägede ülem, brigaadikindral Oleksandr Tarnavski teatas, et viimase ööpäeva jooksul kaotasid Vene väed 181 sõdurit. Nendest 45 hukkus ja 135 sai viga. Samuti võeti üks Vene sõdur

Ungari blokeeris Euroopa rahurahastu väljamaksed Ukrainale

Euroopa Liidu välisministrid ei suutnud kokku leppida Euroopa rahurahastu kaheksandas rahaeraldises Ukrainale, kuna Ungari blokeeris maksete tegemise. Ungari tegi seda, kuna Ukraina kuulutas Ungari OTP panga rahvusvaheliseks terrorismi toetajaks. See pole esimene kord kui Ungari valitsuse esindajad on Euroopa Liidus blokeerinud rahalise abi Ukrainale, meenutas The Kyiv Independent.

Elu Harkivi linnas augustis Vene invasiooni ajal Autor/allikas: SCANPIX/EPA/CATHAL MCNAUGHTON

ISW: Ukraina väed edenesid Zaporižžja oblastis ja Bahmutis

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) hinnangul edenesid Ukraina väed vastupealetungi käigus väidetavalt nii Bahmuti lähistel Donetski oblastis kui ka Zaporižžja oblastis Lõuna-Ukrainas.

Vene väed jätkasid samas pealetungioperatsioone Kupjanski-Svatove-Kreminna rindelõigul ning samuti Avdijivka-Donetski rindelõigul.

ISW tõi esile, et Vene võimud arreteerisid hiljuti Vene sõjablogija Andri Kuršini, kes haldas Telegrami kanalit Moscow Calling. Meest süüdistatakse Vene relvajõudude maine kahjustamises. Mõttekoja hinnangul võib olla tegu laiema plaaniga vaigistada mõned kriitilisemad sõjablogijad.

Rahvusvaheline sõjauuringute instituut tõi esile, et Vene väed jätkavad Ukraina laste küüditamist Venemaale ning püüavad neid venestada.

Ukrainian forces continued offensive operations in western #Zaporizhia Oblast and reportedly advanced on August 31. Russian milbloggers claimed that Ukrainian forces have advanced closer to the western outskirts of #Verbove and near #Robotyne. https://t.co/PSJyTwGqFy https://t.co/1oPfi6HPAf pic.twitter.com/IhLIKY8n63 — ISW (@TheStudyofWar) September 1, 2023

Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 470 sõdurit, 23 tanki ja 23 suurtükisüsteemi

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas reedel tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 263490 (võrdlus eelmise päevaga + 470);

- tankid 4459 (+23);

- jalaväe lahingumasinad 8613 (+9);

- lennukid 315 (+0);

- kopterid 316 (+0);

- suurtükisüsteemid 5530 (+23);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 735 (+1)

- õhutõrjesüsteemid 500 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 4421 (+4);

- tiibraketid 1445 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 8009 (+33);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 831 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.