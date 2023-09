Metsküla kool alustab valla otsust trotsides uut kooliaastat

Metsküla kooli lapsevanema Katri Rannastu sõnul oli ametlikult suletud koolis tegevuse jätkamine terve kogukonna idee. "Me oleme seda ühiselt mõelnud ja niimoodi otsustanud, et liigume ühiselt edasi. Ja ühiselt edasiminek tähendab siis seda, et me ei pane oma lapsi teistesse koolidesse kirja," sõnas Rannastu. Tema sõnul toimib kool hästi: "Meil on õpetajad olemas, õpilased ja lapsevanemad."

Kuna kool on ametlikult suletud, siis õpetajad vallalt palka ei saa. Eesti Päevalehe teatel on õpetajatele välja makstud ka koondamisrahad.

"Hetkel on kõik tasuta ja me proovime igati kogukonna poolt toeks olla. Proovime veel läbi mõelda, mis võimalused meil rahaliselt oleks. Meie kool on siiani väga hästi toiminud ja miks ta ei peaks edaspidi hästi toimima, me oleme ju selle aasta kool," sõnas Rannastu.

Tema sõnul tegutsetakse koolis vähemalt ringkonnakohtu otsuseni, mis peaks saabuma septembri keskel. Rannastu hinnangul on Metsküla kooli lapsevanemad kohtuotsuse suhtes optimistlikud. "See info, mille baasilt [eelmine kohtu]otsus vastu võeti, sisaldas väga palju valeväiteid, nagu näiteks selline vale väide, et Metsküla koolis on vamm. Me lasime ekspertiisi teha, ja meil on ka ekspertiisi paberid, ja seal ei leitud ühtegi vammi," rääkis Rannastu. Ta lisas, et kui kohtuotsus Metsküla kooli ei soosi, siis kaebavad lapsevanemad selle kindlasti edasi.

Direktor: ütleme lastele, et pole enam midagi teha

Kooli direktor Pille Kaisel ütles, et aktus on hea võimalus lastele öelda, et kool on suletud. "Kevadel me ju läksime laiali kohtu poolt antud esialgse õiguskaitse ajal

ja siis me ütlesime lastele, et sügisel saame kokku. Kõik ootasid eile hilisõhtuni vallavolikogu otsust, et äkki ikka kool jääb. Selles mõttes on laste suhtes aus

neile otsa vaadata ja öelda, et nüüd on selline lugu, et midagi pole enam teha," rääkis Kaisel.

Kaisel ütles, et tema on öelnud lapsevanematele, et nad peaksid oma lastele teise kooli valima. "Kui me koosolekul olime, siis ma ütlesin, et me ei saa lõputult nii-öelda põrandaaluses koolis käia. Aga eks me esmaspäeval näeme," sõnas ta.

Virtsu lapsed Muhu kooli

Reedel kirjutas Lääne Elu, et Lääneranna vallavolikogu otsusega neljaklassiliseks muudetud Virtsu kooli vanemate klasside lapsed hakkava käima üle mere Muhu koolis.

Virtsu kooli lapsevanema Hendrik Raave sõnul läks esimesel koolipäeval Muhu kooli kokku kaheksa Virtsu last.

Lääne elu teatel jättis Virtsu kooli neljaklassiliseks kärpimine kodulähedase koolita üle 20 lapse, üle kümne leidis endale kooli väljaspool Lääneranna valda.

Lääneranna vallavolikogu otsustas 24. märtsi istungil kärpida kohalikku koolivõrku: selleks suletakse Lõpe ja Metsküla kool, kaotatakse Koonga ja Varbla koolist järgmise aasta sügisest 7.–9. klass ning muudetakse Virtsu kool, mida esialgu samuti sulgeda plaaniti, alates sellest sügisest neljaklassiliseks algkooliks. Neljapäeval üritas volikogu opositsioon leida kompromissi, et Metsküla algkool saaks jätkata ja Virtsu kool jääks kuueklassiliseks. Kompromissi erakorralisel koosolekul ei sündinud.

Tallinna ringkonnakohus otsustas juunis tühistada Metsküla kooli esialgse õiguskaitse. Seega kehtib Lääneranna vallavalitsuse märtsikuine otsus, et Metsküla kool paneb eelolevast sügisest uksed kinni. Sama otsuse tegi kohus Virtsu kooli kohta. Tallinna halduskohtus ja ringkonnakohtus on menetlemisel neli kohtuasja, mis puudutavad Metsküla, Koonga, Varbla ja Virtsu kooli.