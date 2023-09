Venemaa: Ukraina püüdis öösel kolmel korral Krimmi silda rünnata

ISW: Ukraina väed jätkavad pealetungioperatsioone Bahmuti lähedal, tungivad edasi Zaporižžja oblasti lääneosas

Sõjauuringute instituut teatas (ISW) 2. septembril Ukraina kindralstaabile viidates, et riigi väed jätkasid pealetungioperatsioone Bahmuti lõunaosas, vahendas The Kyiv Independent.

Saadud geograafilise asukohaga kaadrid näitavad, et Ukraina väed edenesid Klištšiivkast veidi loodes, Bahmutist umbes seitse kilomeetrit edelas.

Venemaa viib ISW hinnangul Luhanski oblastist üksused Lõuna-Ukrainasse, asendades need vähemtõhusatega. Täpsemalt on Venemaa sõjavägi paigutanud Luhanski oblastisse reservarmee, et viia sealt üksused üle, et kaitsta lõunarinnet Ukraina vasturünnaku eest.

Venemaa: hävitati kolm Krimmi silda rünnata üritanud meredrooni

Venemaa kaitseministeerium teatas laupäeva varahommikul, et Venemaa väed hävitasid kolm meredrooni, mida kasutati katses rünnata Krimmi silda, kirjutas venekeelne BBC.

Esimene katse tabada meredrooniga Krimmi silda tehti Venemaa kaitseministeeriumi andmetel kell 23.15, teine katse kell 02.10 ja kolmas katse kell 02.20.

Ministeerium süüdistas rünnakus Ukrainat.

Seoses intsidendiga peatati keskööl sillal liiklus. Praeguseks on liiklus sillal taastatud, teatas ametlik Telegrami kanal.

USA võib tarnida Ukrainale vaesestatud uraani sisaldavaid tankimürske

USA uue sõjalise abipaketiga, mis peaks välja kuulutatama järgmisel nädalal, saadetakse Ukrainasse esmakordselt vaesestatud uraani sisaldavat soomustläbistavat laskemoona, vahendas portaal Unian laupäeval Reutersit.

Reutersi allika sõnul on abipaketi maksumus ja sisu veel täpsustamisel, kuid ilmselt saab see olema suurusjärgus 240-375 miljonit dollarit.

Wall Street Journal kirjutas, et president Joe Bideni administratsioonis arutati sellise laskemoona tarnimise võimalust mitu kuud, kuna muretseti selle mõju pärast keskkonnale ja tervisele (...), kuid administratsiooni ametniku sõnu ei ole praegu tõsiseid takistusi nende tarnimisel.

Selliseid mürske hakatakse ilmselt kasutama USA Abramsi tankides, mida on plaanis Ukrainale üle anda lähinädalatel.

Varem teatas sarnaste mürskude tarnimisest tankide Challenger 2 jaoks Suurbritannia.

Venemaa kuberner: Belgorodi piirkonna kohal lasti alla kaks õhusihtmärki

Venemaa Belgorodi oblasti kuberner Vjatšeslav Gladkov väitis 1. septembril, et Jakovlevo ja Korotša rajoonis tulistati alla kaks õhusihtmärki. Ohvritest ega kahjudest pole teatatud, vahendas The Kyiv Independent.

Varem väitis Venemaa kaitseministeerium, et kohalik õhutõrje hävitas kella 21 ajal Moskva aja järgi Belgorodi oblasti kohal Ukraina drooni.

Neid väiteid ei saanud sõltumatult kontrollida. Kiiev pole süüdistust kommenteerinud.

Kirby: USA on näinud 72 tunni jooksul Ukraina vägede märkimisväärset edu

Valge Maja pressiesindaja John Kirby ütles reedel, et USA on näinud Ukraina vägede märkimisväärset edu lõunas Zaporižžja piirkonna lähedal viimase 72 tunni jooksul.