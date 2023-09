Sotside juhatuse liige Peterson: Kallas peab tagasi astuma

"Operail on lõpetanud valitsuse suunisel kõik oma Venemaaga seotud tegevused, mistõttu on tulnud koondada pooled töötajad ja ka ülejäänute tulevik pole selge. Äri läbilõikamine Venemaaga ongi suur ohver, mida kannavad nii tööandjad kui töötajad tihti väga valusal viisil. Peaministri ambivalentsus endale lähedal asuvate äride suhtes on teinud sadadele või tuhandetele inimestele väga palju haiget skandaali esimesest päevast peale. Kurtmine, et pereliige loobus võileivahinna eest osalusest peale pooleteiseaastast teenimist idavedudelt, on kas laia pildi puudumise või olematu solidaarsustaju märk. Olen veendunud, et Kaja Kallas peab tagasi astuma hoolsuskohustuse ja enesekohase printsipiaalsuskohustuse rikkumise tõttu," teatas Peterson.

Peterson lisas, et see on tema kui SDE juhatuse liikme isiklik seisukoht "andmaks märku, et sotsid põevad toimuvat absurdi seespidiselt väga tugevalt".

"Kaja Kallase väide, et koalitsioonipartnerid on selgitustega rahul ja rong sõidab muutumatult edasi, on õige ehk ainult viimase lausepoole ulatuses. Valitsuse legitiimsus on aga ülikõvasti kannatada saanud ja Eesti väärib tegelikult paremat," märkis Peterson.

Peterson oli Kaja Kallase teises valitsuses 18. juuli 2022 kuni 17. aprill 2023 tervise- ja tööminister. Varem on ta olnud pikalt Ametiühingute Keskliidu juht. Viimastel riigikogu valimistel kandideeris ta SDE nimekirjas Pärnumaal, sai 755 häält ja valituks ei osutunud.

Esmaspäeval ütles ka parlamendierakondade esimeestega kohtunud president Alar Karis, et tema oleks eelistanud peaminister Kaja Kallase tagasi astumist kriisi alguses.