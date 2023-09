Oluline 7. septembril kell 6.11:

- Öösel toimusid Doni äärses Rostovis mitmed tugevad plahvatused Lõuna sõjaväeringkonna staabi lähistel;

- Macron: Vene lipule pole Pariisi olümpiamängudel kohta;

- Venemaa teatel tulistati alla mitu Moskvat rünnanud drooni.

Öösel toimusid Doni äärses Rostovis tugevad plahvatused

Rostovi oblasti kuberneri Vasõl Golubev väitel tulistas Vene õhutõrje kell kolm öösel Vene aja järgi alla kaks Doni-äärset Rostovit rünnanud drooni. Üks olevat alla kukkunud linnas eemal Rostovi lääneosas ning teine linna keskel Pušinskaja tänaval.

Samas sotsiaalmeedias levib video tugevast plahvatusest Vene Lõuna sõjaväeringkonna staabi lähistel, vahendas Baza. Mash teatas, et plahvatusi toimus mitu.

The headquarters of Russia's Southern Military District in Rostov — the nerve center of the Russian war against Ukraine and a compound briefly seized by Wagner in June — rocked by powerful explosions. pic.twitter.com/HCQJy45B5u