Peaministri büroo keeldus avaldamast Kallase deklaratsioone, laenulepingut

Arvestades peaministri vastuolulisi selgitusi idavedude skandaali jooksul, on nii peaministri sissetulekute kui ka laenu puudutavate väidete faktilise kontrollimise vastu ülekaalukas avalik huvi, kirjutab Postimees oma päringut selgitades. Pärast terve nädala pikkust päringu ignoreerimist vastas peaministri büroo lakooniliselt, et kõik Kallast puudutav avalik info asub majanduslike huvide deklaratsioonis.

Kui Reformierakonna esimees Kallas teatas laenulepingu üleandmisest erikomisjonile, kirjutas ta sotsiaalmeedias, et on alati olnud sissetulekute suhtes täiesti aus ja läbipaistev ning oma majanduslikud huvid korrektselt deklareerinud. "Deklaratsioonid on olnud kõigile näha, sest mul ei ole midagi varjata. Nõiajaht on ületanud taluvuse piiri," lisas Kallas.

Kallas on majanduslike huvide deklaratsioone täitnud alates 2011. aastast, ent paraku on maksuameti lehel leitavad ainult viimase kolme aasta omad. Tegemist ei ole erandiga, vaid kehtiva korraga, et vanemad majanduslike huvide deklaratsioonid ei ole avalikud.

Kallas on olnud laialdase kriitika all ning opositsioon on nõudnud temalt vastuseid ning tagasiastumist seoses augusti lõpust avalikuks saanut teabega, et tema abikaasa Arvo Hallikuga seotud ettevõtete rühm on kogu Ukraina sõja vältel jätkanud äri Venemaaga, seda hoolimata peaministri enda väga selgelt väljendatud hukkamõistust sellisele tegevusele. Kallas on ise öelnud, et sai kõigest teada pärast seda kui ajakirjanikud teema vastu huvi tundma hakkasid ning ei saa aru, milles teda süüdistatakse.

Peaminister on oma abikaasa firmale Novaria Consult andnud kaks laenu kokku 370 000 euro ulatuses. Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon uurib laenu asjaolusid ning küsis selle lepingu välja.