Kõlvart: erakonnas tekitatud rahvuspinge oli kunstlik

See, et Keskerakonda süüdistatakse väljastpoolt venemeelsuses, on tavapärane; erakonna sees aga sellist vastandumist tekkida ei tohi ja enne uue juhi valimisi tekitatud rahvuspinged olid kunstlikud, ütles "Aktuaalsele kaamerale" Keskerakonna juhiks valitud Mihhail Kõlvart.

Kõlvart edu polnud pühapäeval toimunud Keskerakonna kongressil suur, kuid kindel. Kõlvarti sõnul pöördus ta võidukõnes eelkõige nende erakonnaliikmete poole, kes teda ei toeta, et talle antaks aega end erakonna juhina tõestada.

"Tuleb loomulikult tunnistada, et suur osa erakonnast ei ole kindel, et see on õige valik ja just nende käest ma palusin aega, et ma saaksin tõestada, et ma olen erakonna valikut väärt ja ma saan erakonda edasi viia ja saavutada kõrgemat positsiooni Keskerakonnale," lausus Kõlvart.

Selleg, et Keskerakonnale langeb niinimetatud venemeelsuse vari, on Kõlvart enda sõnul harjunud, kuid sellist vastandumist ei tohiks tema sõnul vähemalt erakonna sees toimuda.

"Olen harjunud sellega, et meid sellega rünnatakse väljastpoolt erakonda. Ma kunagi ei lepi, et erakonna sees tekib selline pinge, selline lõhe või üldse selline arutelu. Tegelikult see on kunstlik. Erakonnakaaslased kindlasti saavad omavahel kokku leppida. Ja rahvusekaart, rahvusprintsiip ei ole meile oluline," lausus Kõlvart.

Eesti 200 esimees Lauri Hussar teatas pärast Kõlvarti võitu, et Keskerakond langeb tagasi Edgar Savisaare pärandi juurde.

"Tänane valik määrab selgelt ära Keskerakonna elektoraadi ja koos sellega sisepoliitilise saatuse kogu nähtavaks tulevikuks. On selge, et Kõlvartil pole asja vabariigi valitsusse, on selge, et temast ei saa kunagi valitsusjuhti," teatas Hussar.

Kõlvarti sõnul pole Keskerakond Savisaare pärandit kunagi kaotanudki.

"See on Keskerakonna pärand, sest see on Rahvarinde pärand. Ükski suur organisatsioon, ükski ühiskond ei saa loobuda oma pärandist," lausus ta.

Kõlvart kinnitas ka, et jätkab Tallinna linnapea ametis.