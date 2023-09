Toom: Kõlvart pani kõnega kümnesse

Kõlvarti edu vastaskandidaadi Tanel Kiige ees oli 54 häält ning rehkendused enne hääletust näitasid veel väiksemat vahet, ütles juhatusse valitud Toom.

Andrei Korobeinik ütles ERR-ile antud intervjuus, et Kõlvarti peetud kõne oli see, mis pani need delegaadid, kes veel otsust teinud polnud, Kõlvarti poolt hääletama. Toom nõustus Korobeiniku hinnanguga.

"Me teadsime, et mingi osa saadikuid kahtleb või pole väga kindlad. Ja Mihhail pani kümnesse," lausus ta.

Kõnet kirjutasid Kõlvartile kolm inimest, kuid kongressil ta seda ei kasutanud, ütles Toom.

"See, mida ta ütles, seal polnud ühtegi sõna sellest kõnest. Absoluutselt null. Ma teen sama, mu nõunikud kirjutavad mulle memosid ja siis ma alati räägin ise. See, mida ta ütles, oli tema enda sõnastatud, viimse sõnani," lausus Toom.

Toomi sõnul on selge, et Keskerakonna valijad ootasid muutust, ja seda näitas ka sisesõda erakonnas ning langus reitingutes. Kui kaua läheb aega, et Keskerakond taas ühtne oleks, ei osanud Toom pakkuda.

"Ma jään vastuse võlgu. See sõltub palju Mihhailist ja ka Tanelist. Tanel on väga koostööaldis. Ja see ei olnud väga hull, mis toimus erakonnas. Kui ma kandideerisin Jüri (Ratase) vastu aastal 2016, mind lükati ette, et säästa (Edgar) Savisaart suurest kaotusest, siis see lõhe oli ikka väga sügav. Midagi sarnast täna ei ole," ütles Toom.