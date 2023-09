Bidenit aitab tagandamisprotsessi puhul Trumpi ajal kehtestatud reegel

Donald Trumpi presidendiks oleku ajal hindas USA justiitsministeerium, et presidendi tagandamisprotsess on ilma hääletust korraldamata kehtetu. Joe Biden võib samale pretsedendile tugineda.

USA justiitsministeerium hindas 2020. aasta jaanuaris ametlikult, et USA Esindajatekojas toimuvad tagandamisjuurdlused on kehtetud kui nendega ei kaasne ametlikku hääletust. See juriidiline hinnang järgnes tollase Esindajatekoja spiikri Nancy Pelosi otsusele algatada Donald Trumpi vastu tagandamisprotsess (impeachment) ilma hääletust korraldamata.

Donald Trumpi administratsiooni ajal esitatud hinnang on siduv ka praegusele Esindajatekoja spiikrile vabariiklasele Kevin McCarthyle. McCarthy teatas Bideni tagandamisprotsessi algatamisest sel teisipäeval. Tollase Trumpi aja justiitsministeeriumi hinnangu kohaselt ei pidanud Trumpi administratsioon reageerima Kongressi kutsetele andma aru tagandamisjuurdluse läbiviijatele.

Joe Bideni tagandamisprotsess käsitleb tõenäoliselt USA justiitsministeeriumi, FBI ja maksuameti tegevusi seoses Bideni poja Hunter Bideni välisäritegevuse uurimisega, kirjutas Politico. Samas Biden presidendina saab otsustada, et kas ta jätkab Trumpi pretsedenti või mitte.

Valge Maja ega USA justiitsministeerium ei soovinud ses osas Politicole kommentaare anda. Politico meenutas, et demokraadid mõnitasid tollast Trumpi justiitsministeeriumi hinnangut ning kui Biden Trumpi pretsedendiga jätkab, siis kritiseerivad seda tõenäoliselt omakorda vabariiklased.