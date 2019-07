Kellavere radar on nüüd vähem silmatorkav

Kellavere mäe tipus asuv Eesti õhuvägede radaripost avati juba 16 aastat tagasi. Sel aastal lõppes NATO idapoolseima radariposti renoveerimine. Selle käigus muutus ta ka möödasõitjatele vähem silmatorkavaks, sest senine roheline primaarradarit kattev kuppel on nüüd valge ja sulab nii taevaga paremini kokku, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Radariks on Ameerika toodang Lockheed-Martin TPS-77. Tema töökaugus on umbes 470 kilomeetrit, tema töökõrgus, mida me näeme on 30 kilomeetrit. Seega suhteliselt kaugele näeme ja suhteliselt madalale ka seoses selle asukohaga, kus me asume. Selle radariga oleme töötanud juba üle 15 aasta," ütles Kellavere radariposti ülem, leitnant Karl Laur.

Laur lisas, et eelmisel aastal alustati radariposti renoveerimist, mille tulemusena on maja saanud kaasaegse välimuse: vahetati ära küttesüsteemid ja veesüsteemid, korrastati ruumide paigutused.

Plaanitavate Aidu ja Varja tuuleparkidega on kaitseväel kolm kartust, mil moel võivad nad Kellavere radariposti tööd segada.

"Tuulikud võivad potentsiaalselt tekitada meile valesid sihtmärke, tekitada tuulikute taha pimeda ala ja piirata meie maksimum nägemiskaugust," selgitas Laur.

Kellavere radaripost kuulub Eestit, Lätit ja Leedut hõlmavasse õhuseiresüsteemi BALTNET.